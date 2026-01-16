ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé¤Ç¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¡¡¹á¤ê¹â¤¯´Å¤¤¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡º¶¾Çþ¤â³°¤»¤Ê¤¤
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¶¾ÇþÅ¹¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡ËLab¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÎÏ¶¯¤¤¼«Á³½ò¤Î»Ý¤ß¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÄºÚ¤È¤¤Î¤³¼¢Ì£¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¡ÖÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¡£°ß¤â¤¿¤ì¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë±üÍÍ¡¦½Ó·Ã¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆé¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¶¾Çþ²°¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤Î³è¤«¤·Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡Ø½Õ¶á¡Ù¤âÁ³¤ê¡£
¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé1¿ÍÁ°2500±ß
¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡Ù¼«Á³½ò¤È¤í¤íÆé¡¡1¿ÍÁ°¡¡2500±ß¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤¬ÌîºÚÃæ¿´¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦
°ñ¾ë¸©¸Å²Ï¤Î¹Ó°æÇÀ»º¤«¤éÆÏ¤¯¼«Á³½ò¤Ë¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ä¤·¤á¤¸¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢½ÕµÆ¤ä¥¯¥ì¥½¥ó¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀÄºÚ¤ä¤¤Î¤³¡£¥À¥·¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¼«Á³½ò¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ç´¤ê¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£»é¤Î¤¤ì¤¤¤Ê½ã¿è¶â²ÚÆÚ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤â¤µ¤é¤Ë¤è¤·¡£
¤½¤·¤Æ¡º¶¾Çþ¡£È¯²ê»þ¤Ë¶¾Çþ¤Î¼Â¤ÎÃæ¤ÎÃº¿å²½Êª¤¬Åü¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿È¯²ê½½³ä¶¾Çþ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¶Ã¤¡ª
¤Þ¤º¤Ï±ö¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¤¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¶¾Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤¢¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¿·¤·¤¤»Ý¤µ¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤·¡£
¡Ø½Õ¶áGABA SOBA¡ÊR¡Ë Lab¡ÙÅ¹¼ç¡¡¹Ó°æµ×¤µ¤ó¡¢±üÍÍ¡¡½Ó·Ã¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§¹Ó°æµ×¤µ¤ó¡¢±üÍÍ¡§½Ó·Ã¤µ¤ó¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡¢¤ª¤¤¤·¡¼¡¢³Ú¤·¡¼¡¢¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓÇ·Ã¼1-1-7PROS¥Ó¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï090-7733-3408
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï18»þ¡ÁÍâ2»þ¡Ê23»þ°Ê¹ßÁá»ÅÉñ¤¤¤¢¤ê¡Ë¡¢ÅÚ¡¦½ËÆüÁ°¤ÎÆü¡§11»þÈ¾¡Á23»þÈ¾¡¢Æü¡¦½Ë¡§11»þÈ¾¡Á22»þÈ¾
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþÅòÅç±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯12·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿³ÄÍÎ´¡¢¼èºà¡¿ÃÓÅÄ°ìÏº
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
