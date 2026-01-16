¡Ú¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç²ÐºÒ»ö¸ÎÈ¯À¸¡£½»ËÜÀ½ºî½êÀ½¤ÎÀ½ÉÊ¡Ö¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï¡×
½»ËÜÀ½ºî½êÀ½¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é²ó¼ý¤ÈÊÖ¶â¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¤ÏÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¡õ¥ê¥³¡¼¥ë¾ÜºÙ
À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4525238515714
·¿¡¡ÈÖ¡¡¡§YZLCC100P-10RD
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2019Ç¯1·î10Æü¡Á2020Ç¯9·î30Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§1510Âæ
À½ÉÊ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢³ºÅöÀ½ÉÊ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¡õ¥ê¥³¡¼¥ë¾ÜºÙ
²ÐºÒ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë²ó¼ý¤ÈÊÖ¶â¤Î¼Â»Ü½»ËÜÀ½ºî½êÀ½¤Î¡Ö¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÎÊÖ¶â¤ª¤è¤Ó²ó¼ý¤ò2025Ç¯7·î17Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4525238515714
·¿¡¡ÈÖ¡¡¡§YZLCC100P-10RD
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2019Ç¯1·î10Æü¡Á2020Ç¯9·î30Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§1510Âæ
À½ÉÊ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢³ºÅöÀ½ÉÊ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤È°ÂÁ´¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ÎÆÃ½¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»ËÜÀ½ºî½ê¤Î»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤¬¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ä¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¤ò¸ø¼°¤ÊÁë¸ý¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)