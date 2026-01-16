±öÌîµÁÀ½Ìô¡¢Åß¤Î´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬´¶À÷¾É¤Ë¡Ö´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸ÌóÈ¾¿ô¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
±öÌîµÁÀ½Ìô¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¼£ÎÅÌô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Í½ËÉ¡¦¿ÇÃÇÅù¤òÄÌ¤¸¤¿´¶À÷¾É¤Î¶¼°Ò¤«¤é¤Î²òÊü¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Åß¤Î´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÌó6³ä¡Ê60.2¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾É¤Ë¡Ö´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.1¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤é¤«¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊÑ°Û³ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¼¨º¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±öÌîµÁÀ½Ìô¤Ïº£¸å¤â¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼À´µ·¼È¯³èÆ°¤ä¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
2023Ç¯5·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¡Ö5Îà´¶À÷¾É¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤È¤Ê¤ëº£¡¢´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20Âå°Ê¾åÃË½÷1200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¸³è¼Ô¤ÎÌó6³ä¡Ê60.2¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾É¤Ë¡Ö´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.1¡ó¡Ë¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤é¤«¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊÑ°Û³ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¤·¤¿¡£À¸³è¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¡Ê72.1¡ó¡Ë¤¬¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ÎÅß¡¢Ìó6³ä¡Ê58.7¡ó¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¤·¡¢70Âå°Ê¾å¤ÎÉÔ°ÂÅÙ¡Ê65.5¡ó¡Ë¤¬¹â¤¤¡£É÷¼Ù¤Î½ô¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¡×¤ÈÌó3³ä¡Ê30.3¡ó¡Ë¤¬²óÅú¤·¤¿¡£65ºÐ°Ê¾å¤ÎÈ¾¿ô¡Ê50.0¡ó¡Ë¤Ï½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤ÎÇ§¼±¤Ê¤·¡£¡Ö½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ª¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¡Ê24.8¡ó¡Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï30.9¡ó¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´ºº´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿ÀÄÌÚÍÎ²ðÀèÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¹âÎð¤Î¿Í¤ä´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ä´ºº´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£ÇîÆ»ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¸å¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÍÁ³¹â¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤â¸å°ä¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹Îã¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
