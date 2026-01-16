¥·¥ã¡¼¥×¡¢¹ñÆâ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎäÂ¢¸Ë¡ÖFiT63¥·¥ê¡¼¥º¡×6µ¡¼ï¤òÈ¯Çä
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿±ü¹Ô63cm¤ÎÇö·¿Àß·×¡ÖFiT63¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎäÂ¢¸Ë6µ¡¼ï¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±µ¡¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCOCORO HOME AI¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î»È¤¤Êý¤ä¼êÆþ¤ì¤Î»ÅÊý¡¢¿©ºà¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÊÝÂ¸¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡ÖCOCORO HOME¡×¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²óÅú¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤ËÉý¹¤¯±þ¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¡ÖÀã²¼¥·¥ã¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¼¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£Àã¿¼¤¤ÃÏ°è¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀã¤Î²¼¤ÇÌîºÚ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã²¹¡¦¹â¼¾´Ä¶¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂçÍÆÎÌ607L¤Î¡ãSJ¡ÝMF61R¡ä¤Ï¡¢¾åÃÊ¤ÎÆ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤Ç²¼ÃÊ¥±¡¼¥¹¤òÌ©ÊÄ¤¹¤ë¹â¼¾¥·¡¼¥ë¥É¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Ì©ÊÄÀ¤¬Áý¤·¡¢ÌîºÚ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¸º¾¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò½¾Íèµ¡Èæ2ÇÜ¤È¤Ê¤ë14Æü´Ö¤ÎÁ¯ÅÙÊÝ»ý¤¬²ÄÇ½¡Ê2026Ç¯ÅÙµ¡¼ï¡ãSJ¡ÝMF61R¡ä¡ÖÀã²¼¥·¥ã¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¼¼¡×¤Ë¤è¤ë»î¸³¡£¼Â»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÌîºÚ¼¼¤ËÌîºÚ¤òÅêÆþ¡£³°µ¤²¹20¡î¡¢¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢¥É¥¢³«ÊÄ¤Ê¤·¤Ç14Æü´ÖÊÝÂ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Ç»»½Ð¡£¾®¾¾ºÚ¤Î¿åÊ¬»ÄÂ¸Î¨91.5¡ó¡£ÌîºÚ¤Î¼ïÎà¤ä¾õÂÖ¡¢¼ýÇ¼ÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¥É¾¤ÎÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¡Ö¥á¥¬¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¡Ö²÷Â®ÎäÅà¡×¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÎäÅà¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥éÎäÅà¡×¥â¡¼¥É¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤¬¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ÇÎäÅà¤¹¤ë¡£¡ÖÌ£¤·¤ßÎäÅà¡×¥â¡¼¥É¤Ï¡¢ÎäÅà¤·¤¿¿©ºà¤ò¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤ËÌ£¤òÁá¤¯¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3¥µ¥¤¥º¤ÎÀ½É¹¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥á¥¬¥¢¥¤¥¹¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¿·¤¿¤Ë¡ÖÆÃÂç¡×¥µ¥¤¥º¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸À®AI¤ËÂÐ±þ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤ËAI¤¬¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÀã²¼¥·¥ã¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¼¼¡×¤Î¹â¼¾¥·¡¼¥ë¥É¹½Â¤¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ14Æü´Ö¤ÎÁ¯ÅÙÊÝ»ý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¡ãSJ¡ÝMF61R¡ä¡Ë¡£¿©ºà¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥éÎäÅà¡×¡ÖÌ£¤·¤ßÎäÅà¡×¥â¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¥·¥ã¡¼¥×¡áhttps://jp.sharp