À¶ÄÍ¿®Ìé»á¡¡½éÂÐÌÌ¤Ï¡Ö¿Í·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤â¡Ä¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤«¤â¡×
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé»á¡Ê43¡Ë¤¬16Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡È20Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¦¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2007Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¿ÀÆ¸¡×¡Ê´ÆÆÄÇëÀ¸ÅÄ¹¨¼£¡Ë¡£¾¾»³¤¬±é¤¸¤¿²»ÂçÆþ³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¶ÄÍ»á¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶ÄÍ»á¤Ï¡Ö¤Ý¤Ä¤ó¤È1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥ä¡¼¥Ã¤È¤ä¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Æ¡£¸«¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¿Í·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤ï¤ê¤È¤³¤¦1¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤À¤«¤é»ä¤°¤é¤¤¤·¤«ÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢Åö»þ¤«¤é»ä¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤¯Ä«¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢Í·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾¾»³¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°Ìë¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤¿À¶ÄÍ»á¡£¡Ö°ì½ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤«¤â¤·¤¿¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÀöÂõµ¡¤È¤«¤â»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¤½¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤â¡¢¤¤¤¤Éô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¾»³¤ÎÊÑ²½¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¡¼Â¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¡£¡È¤¢¤Ã¡ª¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Î¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÇä¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¡¢»ä¤â²£¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£