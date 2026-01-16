Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô10Ëü±ßÊ¬¡×¤òÈ¯¸«¡ª¤³¤ì¤Ã¤Æ°ä»º¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤âÁêÂ³ºâ»º¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡©
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤È¤Ï¡Ö¸½¶â¡¢ÍÂÃù¶â¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢ÊõÀÐ¡¢ÅÚÃÏ¡¢²È²°¤Ê¤É¤Î¤Û¤«ÂßÉÕ¶â¡¢ÆÃµö¸¢¡¢Ãøºî¸¢¤Ê¤É¶âÁ¬¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤â¶âÁ¬¤Ç¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò¹ç·×¤·¤Æ¤Î·×»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·×»»»þ¤Ë»»ÆþÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²á¾¯¿½¹ð°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÀÇ³Û·×»»¤ÎÎ®¤ì
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÁ°¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î°ä»º¤È¹ç·×¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ä¿½¹ð¡¢Ç¼ÀÇ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁêÂ³ºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ç·×¤¹¤ë
¡Ê2¡ËÁêÂ³ºâ»º¤Î¤Û¤«¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂ£Í¿¤ä°äÂ£¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ã»»¤¹¤ë
¡Ê3¡Ë¡Ê2¡Ë¤«¤éÁò¼°ÈñÍÑ¤äºÄÌ³¡¢Èó²ÝÀÇºâ»º¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¯
¡Ê4¡Ë¡Ê3¡Ë¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤òµá¤á¤ë
¡Ê5¡Ë²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤òË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤±¤¿¤È²¾Äê¤·¤ÆË¡ÄêÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÊ¬³ä¤¹¤ë
¡Ê6¡Ë¡Ê5¡Ë¤Î¶â³Û¤ò´ð¤Ë³ÆË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤òµá¤á¤ë
¡Ê7¡Ë¡Ê6¡Ë¤ò¹ç·×¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤·¤¿¤ê°äÂ£¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬³ä¤¹¤ë
¡Ê8¡ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹µ½ü¤ä²Ã»»¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÍÑ¤¹¤ë
¡Ê9¡Ë´ü¸ÂÆâ¤ËÁêÂ³ÀÇ¤ò¿½¹ð¡¢Ç¼ÀÇ¤¹¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¡Ö3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¿ô¡×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÌ£¤Î°ä»º³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î·×»»Îã
º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ê¤É¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇ³Û¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô10Ëü±ß¡¢¸½¶â3000Ëü±ß¡¢1000Ëü±ßÁêÅö¤Î²È¤òÁêÂ³
¡¦Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í
¡¦ÁêÂ³¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÀ¸Á°Â£Í¿¤Ï¤Ê¤¤
¡¦°äÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤
¡¦Áò¼°ÈñÍÑ¤äºÄÌ³¤Ê¤É¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ï¹ç·×4010Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤Î¤¿¤á¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï3600Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤ò´ð¤Ë·×»»¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤Ï410Ëü±ß¤Ç¤¹¡£410Ëü±ß¤Î¤È¤¡¢ÀÇÎ¨¤Ï10¡ó¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï41Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÇÛÅö¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¸¢Íø³ÎÄêÆü¤ò³ÎÇ§
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³ô¼çÇÛÅö¶â¤Ï¤½¤Î¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤«ÈÝ¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¸¢Íø³ÎÄê¸å¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÛÅö¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇÛÅö¶â¤Î¸¢Íø¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ºâ»º°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÁ°¤ËËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÅö¶â¤ÏÁêÂ³¿Í¤Î½êÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛÅö¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëÆü°Ê¹ß¤ËËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇÛÅö¶â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Î½êÆÀ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¦¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸¢Íø¤ÎÈ¯À¸Æü¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÇÛÅö¶â¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤ä¼õÎÎÆü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤âÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë
³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¤ëºâ»º¤Î¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Îºâ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Îºâ»º¤È¹ç·×¤·¤Æ·×»»¤·¡¢ÀµÌ£¤Î°ä»º³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ÏÁêÂ³¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï·×»»¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼çÇÛÅö¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¢Íø¤Î³ÎÄêÆü¤äÁêÂ³³«»Ï¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤«ÈÝ¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥µー¡Ê¤è¤¯¤¢¤ëÀÇ¤Î¼ÁÌä¡Ë No.4105 ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ëºâ»º
¹ñÀÇÄ£ ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÀÇ¾ðÊó¡×¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÈÇ¡Ë ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤È¤
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー