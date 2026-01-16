¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ëStray Kids¤Î¿Íµ¤¡¡Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäÎÌ¥È¥Ã¥×10¤ËÊ£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î²÷µó
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ª¤è¤ÓCDÈÎÇäÎÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10¤òÀÊ´¬¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
²»³Ú¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸·×¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLuminate¡Ù¤Ï1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö2025Ç¯Ç¯Ëö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ê2025 Year-End Music Report¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂçÀ¼½Ð¤¿¡×¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ð¥¥Ð¥¤ÊÇØÃæ
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤Ï2024Ç¯¤È2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÊÆ¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊU.S. Top 10 Albums¡ËÉôÌç¤È¡¢ÊÆ¥È¥Ã¥×CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊU.S. Top 10 CD Albums¡ËÉôÌç¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÇäÎÌ¤ò¹ç»»¤·¤¿ÊÆ¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤¬2°Ì¡Ê58Ëü5000Ëç¡Ë¡¢11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØSKZ IT TAPE "DO IT"¡Ù¤¬4°Ì¡Ê46ËüËç¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Stray Kids¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Í£°ì¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥È¥Ã¥×CD¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ØKARMA¡Ù¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢K-POPºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØSKZ IT TAPE "DO IT"¡Ù¤¬3°Ì¡¢2024Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØSKZHOP HIPTAPE '¹ç (HOP)'¡Ù¤¬6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
Stray Kids¤ÏÆ±ÉôÌç¤Ç·×3Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥È¥Ã¥×10¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÊ£¿ôºîÉÊ¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿Í£°ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Stray Kids¤ÏºòÇ¯¡¢¡ØKARMA¡Ù¤È¡ØDO IT¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7ºîÏ¢Â³¡¢8ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
À¤³¦35ÃÏ°è¡¦Á´56¸ø±éµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖStray Kids World Tour ¡ãdominATE¡ä¡×¤ÎÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¼ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¡È½é¡É¤È¡ÈºÇ¹â¡É¤ÎÀ®²Ì¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Stray Kids¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«²»È×ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢2026Ç¯¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£
Íè¤ë1·î22Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLe Gala des Pièces jaunes¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢6·î6Æü¤È9·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ÖRock in Rio¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
