Èà»á¤Ë¡Ö¾Íè¤¤¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¸òºÝÃæ¤ÎÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤È²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Êì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÈà»á¤Ë¡Ø¾Íè¤¤¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ù¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÊâ¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¸«¼é¤ë
¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÀÞ¤ê»æ¤·¤è¤¦¤è¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ö
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤ËÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤âÇÁ¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦»°¸ìÊ¸ÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤ÎÃÎ¼±¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ¼±¤òÃß¤¨¤Æ¤«¤é»î¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤À¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤¹»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂÖÅÙ¤â°Õ³°¤ÈºÙ¤«¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤«¤º¤ò¤«¤¾¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ë«¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö±ù¤Ã»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Í¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Î»Ò¤ò°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤âÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾å¼ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë
¡Ö³°¸«¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÈà½÷¤¬¡¢°Õ³°¤È¤À¤Ã¤³¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤¬¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ó¤¬¿ø¤ï¤ëÁ°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°·¤¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥«¥Ã¥³¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤À¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤É¤³¡©¡×¤ÈÌÂ»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¶î¤±´ó¤ëÍÍ»Ò¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤âÈà»á¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÆ»¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢Â»ÆÀ¤Ê¤·¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë½õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤È»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¯
¡Ö¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤¹¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ö¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤µ¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤ã¤¬¤à¤È¤³¤í¤Ë¹¥´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁð¤Ï¿È¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÇ»»Åª¤À¤È¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æº²ÃÀ¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡Ú£±¡Û¡ÖÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÊâ¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¸«¼é¤ë
¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤ËÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤âÇÁ¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦»°¸ìÊ¸ÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤ÎÃÎ¼±¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ¼±¤òÃß¤¨¤Æ¤«¤é»î¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤À¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤¹»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂÖÅÙ¤â°Õ³°¤ÈºÙ¤«¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤«¤º¤ò¤«¤¾¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ë«¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö±ù¤Ã»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Í¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Î»Ò¤ò°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤âÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾å¼ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë
¡Ö³°¸«¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÈà½÷¤¬¡¢°Õ³°¤È¤À¤Ã¤³¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤¬¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ó¤¬¿ø¤ï¤ëÁ°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°·¤¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥«¥Ã¥³¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤À¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤É¤³¡©¡×¤ÈÌÂ»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¶î¤±´ó¤ëÍÍ»Ò¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤âÈà»á¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÆ»¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢Â»ÆÀ¤Ê¤·¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë½õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤È»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¯
¡Ö¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤¹¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ö¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤µ¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤ã¤¬¤à¤È¤³¤í¤Ë¹¥´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁð¤Ï¿È¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÇ»»Åª¤À¤È¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æº²ÃÀ¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë