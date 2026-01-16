¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Ç¤â±Æ¶Á¤Ê¤·¡©NewJeans¡¢¡ØOMG¡Ù¤¬Spotify¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¡È½é¡É¤Î9²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSpotify¡×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¡È9²¯²óºÆÀ¸¡É³Ú¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£
1·î16Æü¡¢Spotify¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NewJeans¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOMG¡Ù¤ÎÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØOMG¡Ù¤¬¡¢1·î14Æü´ð½à¤ÇÎß·×9²¯13Ëü6493²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¶Ê¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÎß·×8²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó10¥«·î¤Ç¤µ¤é¤Ë1²¯²óºÆÀ¸¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢Ãå¼Â¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ØOMG¡Ù¤ÏUK¥¬¥é¡¼¥¸¤Î¥ê¥º¥à¤È¥È¥é¥Ã¥×¥ê¥º¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿HIPHOP R&B¶Ê¡£¡ÖOh my oh my God¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ê¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¼ó¤ò·Ú¤¯¿¶¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤¬¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¶¯¤¤ÃæÆÇÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶Ê¤Ï2023Ç¯1·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHOT 100¡×¤ÇºÇ¹â74°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þK-POP¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç¤Ï10°Ì¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖHOT 100¡×¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØDitto¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÄ¹´ü´ÖÀÊ´¬¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
NewJeans¤Ï¡ØOMG¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSpotify¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿³Ú¶Ê¤ò·×15¶ÊÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSuper Shy¡Ù¡ØDitto¡Ù¤¬8²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØHype Boy¡Ù¤¬7²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØAttention¡Ù¤¬5²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØNew Jeans¡Ù¡ØETA¡Ù¤¬4²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØCookie¡Ù¤¬3²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØHurt¡Ù¡ØCool With You¡Ù¡ØHow Sweet¡Ù¡ØSupernatural¡Ù¤¬2²¯²ó°Ê¾å¡¢¡ØASAP¡Ù¡ØGet Up¡Ù¡ØBubble Gum¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NewJeans¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿Á´³Ú¶Ê¤ÎSpotifyÎß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢72²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þNewJeans ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2022Ç¯7·î22Æü¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅÅ·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥ó¥¸¤È¥Ï¥Ë¡¢2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ø¥ê¥ó¡¢2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ø¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Jeans¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØAttention¡Ù¤È¡ØHype Boy¡Ù¤¬´Ú¹ñMelon¤Î¡ÖTOP 100¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1¡¢2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ê¡ØAttention¡Ù¡Ë¤¬Spotify¤Î¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î29Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬»öÌ³½ê¤«¤éÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Ã¦Âà¤·¤¿¡£