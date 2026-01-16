TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤è¤ê¥Õ¥êー¥ì¥ó¤È¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¥¢¥Ë¥áー¥¿ーäÂÅç°½¹á»á¤¬ÉÁ¤¯Í¥Èþ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Æó¿Í¤òÎ©ÂÎ²½
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹ ¡ß ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³ ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó&¥Ò¥ó¥á¥ë - Art Nouveau Style - 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤òEC¥¹¥È¥¢¡ÖCOCO¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ1·î16Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2027Ç¯5·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤è¤ê¥Õ¥êー¥ì¥ó¤È¥Ò¥ó¥á¥ë¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤¬¸¶·¿¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ーäÂÅç°½¹á»á¤¬ÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥ì¥ó¤È¥Ò¥ó¥á¥ë¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥êー¥ì¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ±¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î°áÉþ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥·¥ï¤ä¼þ°Ï¤òºÌ¤ëÁó·îÁð¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCOCO¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Ç¡¢É½¾ðº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
COCO¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹ ¡ß ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³ ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó&¥Ò¥ó¥á¥ë - Art Nouveau Style - 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢É½¾ðº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°
¡¿#¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹ ¡ß #¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³ (@designcoco_t) January 16, 2026
äÂÅç°½¹á»á¤¬ÉÁ¤¯Í¥Èþ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ #¥Õ¥êー¥ì¥ó& #¥Ò¥ó¥á¥ë ¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
COCO¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Ç¡¢É½¾ðº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡ù´°Á´¼õÃíÀ¸»º¡ù
Í½ÌóÄùÀÚ¡§4/2¢ªhttps://t.co/V0Gkfmwq90#ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó pic.twitter.com/ajEmRuNJYV
(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ