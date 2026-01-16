»°É©¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¥¦¥±¤½¤¦¡ªASEAN½ô¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î7¿Í¾è¤ê¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーMPV¡ÚÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á#️1£²¡Û
Á´Ä¹4595mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·ー¤Ë¶á¤¤
»°É©¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¡ÃMitsubishi Xpander Cross
2017Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖXpander¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥ëー¥ßー¤ÊMPV¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñー¥Ñ¥¹¥Óー¥¯¥ë¡Ë¤È¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊSUV¤òÍ»¹ç¤»¤µ¤»¤¿¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーMPV¡£¼ÖÌ¾¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤ä¡ÖÈ¯Å¸¤¹¤ë¡×¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëexpand¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥É¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ö¤òÀ¸»º¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï2018Ç¯ÅÙ¤ËÌó10Ëü4000Âæ¤ÎÈÎÇä¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2018¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¿¥¤¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥»¥¢¥ó½ô¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÅì¤äÃæÆîÊÆ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢2019Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÇÉÀ¸¼Ö¼ï¡£SUV¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¡¦¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
2022Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥Èº¸±¦ÎØ¤ÎÀ©Æ°ÎÏ¤òÄ´À°¤·¤ÆÀû²óÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥èー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÊAYC¡ËÅù¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°Â¿´´¶¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4595¡ßÁ´Éý1790¡ßÁ´¹â1750mm¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï2775mm¡£¤³¤ÎÀ£Ë¡¤ÏÆüËÜ¤Ç³Î¤«¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·ー¡×¤Ë¶á¤¤¡£¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·ー¤ÎÊý¤¬Á´Ä¹¤Ç100mm¡¢Á´¹â¤Ç145mmÂç¤¤¤°ìÊý¡¢Á´Éý¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¤ÎÊý¤¬60mm¥ï¥¤¥É¤À¡£¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¤ÎÊý¤¬75mmÃ»¤¤¡£
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï¥Ùー¥¹¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¤è¤ê20mm°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢225mm¤ò³ÎÊÝ¡Ê°ìÉô»Ô¾ì¤Ç¤Ï220mm»ÅÍÍ¤âÀßÄê¡Ë¡£¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤ä¿»¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹¤ÎÄÉ²Ã¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¡¦¥·¥êー¥º¤Î2022Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï13ËüÂæ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Àー¡×¤ËÂ³¤¯3ÈÖÌÜ¡£À¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤Æ»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥ë¥É¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¡¢T¥·¥§¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ
¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥ë¥É¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Âæ·Á¥â¥Áー¥Õ¤ÎÂç·¿¥°¥ê¥ë¤È¥¬ー¥É¥Ðー·Á¾õ¤Î¥Ð¥ó¥Ñー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¥ï¥¤¥É´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊT¥·¥§¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î²¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿ー¥ó¥é¥ó¥×¤ò¾åÉô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢Í¥¤ì¤¿Èï»ëÇ§À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤êÁ°¸å¹ç¤ï¤»¤Æ95mm±äÄ¹¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥Ï¥ó¥°¤È¡¢¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤È°ÂÄê´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¡£
Á°¸å¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ìー¥È¤ä¥É¥¢¥¬ー¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¥°¥ìーÅÉÁõ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SUV¤é¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ëー¥Õ¥ìー¥ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©ÂÎÅª¤Ê·Á¾õ¤Î¥Æー¥ë¥²ー¥È¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥ê¥ä¥Ó¥åー¤Ï¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎT¥·¥§¥¤¥×¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥É¤Ç°ÂÄê´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼¼Æâ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¼ÖÂÎ»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¡Ö¥Û¥ê¥¾¥ó¥¿¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥¹¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¤ä8¥¤¥ó¥Á¥«¥éー±Õ¾½¥áー¥¿ー¡¢Apple CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤¿9¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àè¿Ê´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÎóÌÜ¤«¤é3ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎó¤ËUSBÃ¼»Ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬È÷¤ï¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤âÎÉ¹¥¤À¡£
2-3-2¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î7¿Í¾è¤ê¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¡¢MPV¤òÌ¾¾è¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÍÑÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2ÎóÌÜ¥·ー¥È¤Ï6:4Ê¬³ä¡¢3ÎóÌÜ¥·ー¥È¤Ï5:5Ê¬³ä¤Î²ÄÅÝµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¡¢²ÙÊª¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÀÑ¤àºÝ¤Ï¡¢2¡¢3ÎóÌÜ¥·ー¥È¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ÐÃÊº¹¤ä·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤«¤Ä¹Âç¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÎóÌÜÃæ±û¤Î¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÅÝ¤¹¤È¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²ÎóÌÜÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¾è¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤ÄÄ¹¼ÜÊª¤¬ÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¡£
105ps/141Nm¤Î1.5LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£2024Ç¯¤Ë1.6L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤¬ÅÐ¾ì
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¡Ê105ps¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯141Nm¡Ê14.4kgf-m¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë4A91·¿1.5¥ê¥Ã¥¿ーÄ¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï4Â®AT¡Ê°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏCVT¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï3²¯3800Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊË®²ß´¹»»Ìó316Ëü±ß¡Ë～¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¥â¥Ç¥ë¡ÖHEV¡×¤¬¥¿¥¤¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤ÎHEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ùー¥¹¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
HEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»°É©¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¡¦¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¡ÊPHEV¡Ë¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¿·³«È¯¤ÎHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¡£FFÊý¼°¤Î2WD¤Ê¤¬¤é¡¢AYC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÁö¤ê¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢HEV¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï205mm¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿·³«È¯¤Î1.6¥ê¥Ã¥¿ーÄ¾Îó4µ¤Åû¡ÖMIVEC¡Ê¥Þ¥¤¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¢¨¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê95ps/134Nm¡Ë¤Ë¡¢116ps/255Nm¤òÈ¯¤¹¤ë¥âー¥¿ー¤ÈÍÆÎÌ1.1kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system¤ÎÎ¬¾Î¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°µ¡¹½¤ÎÁí¾Î
HEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖEV¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¡Ö²óÀ¸¡×¤Î3¥âー¥É¤òÀßÄê¡£È¯¿Ê»þ¤äÄãÂ®°è¤Ç¤Ï¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎÅÅÎÏ¤Ç¥âー¥¿ー¶îÆ°¤¹¤ëEV¥âー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÁö¹Ô¡£ÅÐºä»þ¤ä²ÃÂ®»þ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅÍÑ¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÅÅÎÏ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥âー¥¿ー¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆ°ÎÏ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¥âー¥¿ー¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²óÀ¸¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¸ºÂ®»þ¤Ë²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ºÂ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÅÅÎÏÊÑ´¹¤·¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÃßÅÅ¡£PHEVÇÉÀ¸¤ÎHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥¯¥êー¥ó¤ÊÁö¤ê¤È¡¢ÅÅ·ç¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëHEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áö¹Ô¥âー¥É¤Ï¡¢Æü¾ïÁö¹Ô¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥íー¥É¤Ê¤É¤Ç¥¥Ó¥¥Ó¤È¤·¤¿Áö¤ê¤È°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¡×¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÍÞ¤¨¤Æ°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁà½ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ù¥ë¡×¡¢¤Ì¤«¤ë¤ó¤À°Ï©¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥É¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂç±«¤Ê¤É¤Ç¤â¥¿¥¤¥ä¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤òÍÞ¤¨¤Æ¹â¤¤°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Î5¥âー¥É¤òÀßÄê¡£¤³¤ì¤ËEVÁö¹ÔÍÑ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎÅÅÎÏ¤Ç¥âー¥¿ー¶îÆ°¤¹¤ë¡ÖEV¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ãー¥¸¡×¤ò²Ã¤¨¤¿·×7¥âー¥É¤À¡£
HEV¥â¥Ç¥ë¤Ï»°É©¤Î¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ä¥Ó¥·¡¦¥âー¥¿ー¥º¡¦¥¿¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥à¥Á¥ã¥Ð¥ó¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¥¯¥í¥¹HEV¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï961,000¥Ðー¥Ä¡ÊË®²ß´¹»»Ìó464Ëü±ß¡Ë¡£¥È¥ê¥à¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ó¥Ñー¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥¤¡×¤¬981,000¥Ðー¥Ä¡ÊÆ±Ìó474Ëü±ß¡Ë¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SPECIFICATIONS
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4595¡ßÁ´Éý1790¡ßÁ´¹â1750mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2775mm
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡§220mm¡ÊMT¡Ë¡¿225mm¡ÊAT¡Ë
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.2m
¾è¼ÖÄê°÷¡§7¿Í
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§1499cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§77kW¡Ê105ps¡Ë/6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§141Nm¡Ê14.4kgf-m¡Ë/4000rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5Â®MT¡¿4Â®AT
¶îÆ°Êý¼°¡§FF
0-100km/h²ÃÂ®¡§12.7ÉÃ¡ÊMT¡Ë¡¿15.4ÉÃ¡ÊAT¡Ë
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§170km/h
Ê£¹ç¥âー¥ÉÇ³Èñ¡§14.9km/L¡ÊMT¡Ë¡¿14.3km/L¡ÊAT¡Ë
¢¨½ô¸µ¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«»ÅÍÍ