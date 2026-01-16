¼«Ì±¹âÌÚ»á¡¢½°±¡ÁªÉÔ½ÐÇÏ¡¡Î¢¶âÈó¸øÇ§¤ÇÍîÁªÃæ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹âÌÚµ£¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê70¡Ë¤Ï16Æü¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÍÎÏ¼Ô¡Ö5¿ÍÁÈ¡×¤Î°ì¿Í¡£2024Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ×¤ó¤ÀÊ¡°æ2¶è¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ±ÑÇ·»á¤ËÇÔ¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£À¯¼£³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ½ÐÇÏ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£Ê¡°æ2¶è¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦ÄÔ»á¤Î¤Û¤«¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÉ×¡¢»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼«Ì±Ê¡°æ¸©µÄ¤Î»³ËÜ·ú»á¡Ê41¡Ë¤é¤¬½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡¢00Ç¯½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢8´üÌ³¤á¤¿¡£