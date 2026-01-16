»ä¤Î°ä»º¤ÇìÔÂô¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä»ñ»º1²¯±ß¤Î65ºÐ¡¦ÆÈµïÏ·¿Í¤¬·èÃÇ¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¡×¡ÚCFP¤¬²òÀâ¡Û
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤¬3,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤Ï15.6¡ó¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï17.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ï·¸å¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÀ¸°ÂÂÙ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÍµÊ¡¤Ê¹âÎð¼Ô¡É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÒÌîFP»öÌ³½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎËÒÌî¼÷ÏÂCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤Î¡È¤Õ¤È¤³¤í»ö¾ð¡ÉÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ò´Þ¤àÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢60ºÐÂå¤Î¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï1,364Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï300Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë70ºÐÂå¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï1,489Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï500Ëü±ß¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÇ¯Âå¤âÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Ë¤Ï1,000Ëü±ß¶á¤¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡£¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢60ºÐÂå¤Î¶âÍ»»ñ»ºÈóÊÝÍÎ¨30.4¡ó¤È300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÊÝÍÎ¨15.8¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ46.2¡ó¡¢ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝÍ³Û3,000Ëü±ß°Ê¾å¤Ï15.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢70ºÐÂå¤ÎÈóÊÝÍÎ¨20.4¡ó¤È300Ëü±ßÌ¤Ëþ19.4¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ39.8¡ó¡¢°ìÊý¡¢ÊÝÍ³Û3,000Ëü±ß°Ê¾å¤Ï17.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡È¹âÎð¼Ô¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍµÊ¡¤Ê¹âÎð¼Ô¡×¤È¡ÖÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤à¹âÎð¼Ô¡×¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡ÖÍµÊ¡¤Ê¹âÎð¼Ô¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ËÇº¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ»º¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤65ºÐÆÈµïÏ·¿Í¤Î»ö¾ð
°ÊÁ°¡¢FP¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤ò´Þ¤á¤ÆÌó1²¯±ß¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀA¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡¦ÆÈ¿È¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ç²È·×¤ÏÇË»º¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î³ÎÇ§¤È¥×¥é¥ó¼Â¹Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï¤È¤¢¤ë´ë¶È¤Î¾ï¶Ð¸ÜÌä¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤¿1LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¡¢·î23Ëü±ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¸½ÌòÃæ¤Ï¡¢¼Â²È¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È¼Â²È¤Î»ö¾ð¡É¤È¤Ï
¼Â²È¤Î»ö¾ð¤È¤Ï¡¢6ºÐÇ¯²¼¤ÎÄïB¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Äï¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¡¢½¢¿¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤¿A¤µ¤ó¤È°ã¤¤¡¢¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈºÊ¤È»Ò¤É¤â¡¢3À¤Âå¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¿Æ¤¬Ç¯Ï·¤¤¤Æ²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢B¤µ¤ó²ÈÂ²¤ËÍê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤»¤á¤Æ¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤½¤¦¤È·è¤á¤¿A¤µ¤ó¡£B¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤òÅÔÅÙÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤ÎÍ×µá¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤Ë¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¡Ö·»µ®¤ÏÆÈ¿È¤À¤«¤é¤¤¤¤¤À¤í¡¢Íê¤à¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤±ù¤Ã»Ò¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ù¤äÌÅ¤Î¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤â¤»¤¬¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò´Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉé¤¤ÌÜ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤ÞÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ãù¤á¤¿»ñ¶â¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀÂµî¡£¤½¤ÎºÝ¡¢A¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤Î°ä»ºÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãù¤á¤¿¤ª¶â¤ò»È¤ª¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤°Æ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Íè¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬¼«ºî¤·¤¿¥×¥é¥ó
1¡¥½ª¤ÎÀ³²È¤ò·è¤á¤ë¡ÊÍ½»»4,000Ëü±ß¡Ë
¡Ê1¡Ë¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë
¡Ê2¡Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ÈÀ¸³èÁêÃÌ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÄÂÂß½»Âð¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡×¤ËÆþµï
¡Ê3¡Ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ
2¡¥º£¸å10Ç¯´Ö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¡ÊÍ½»»2,500Ëü±ß¡Ë
¡Ê1¡ËÁ°¿¦¤ÎÂà¿¦¼ÔÎ¹¹Ô¶æ³ÚÉô¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯´Ö¤Ï·ò¹¯¤Ê¸Â¤ê»²²Ã¡Ê·î1²ó¡Ë
¡Ê2¡ËËèÇ¯1²ó¤«2²ó¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ò¼þÍ·¡Ê1²ó¤¢¤¿¤ê150Ëü±ßÁ°¸å¡Ë
3¡¥Ï·µà²½¤·¤¿Êì¹»¤Ë¡¢¸½¶â1,000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë
4¡¥¼«Ê¬¤Î°ä»º¤Ï¡¢±ù¤ÈÌÅ¤Ç¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡ÊÄï¤Ë¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡Ë
5¡¥»ñ»º´ÉÍý¤äÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡ÊÈñÍÑ¤Ïº£¸å¸«ÀÑ¤â¤ë¡Ë
A¤µ¤ó¤¬¼«ºî¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÃí°ÕÅÀ
A¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1¡¥½ª¤ÎÀ³²È¤Î¡Ê2¡Ë¤È¡Ê3¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¤¿ÇäµÑ±×¤â´Þ¤á¤Æ»ñ¶â¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤Ë·¸¤ë¾ùÅÏ²ÝÀÇÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Äï¤ÎB¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡Ø±ù¤ÈÌÅ¤Î¤¿¤á¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤ò±ç½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨°ä»º¤Þ¤ÇÅÏ¤·¤ÆìÔÂô¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¤ÏB¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î·»Äï»ÐËå¤Ï°äÎ±Ê¬¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤È¤¤¤¦²¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÁòµ·ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤ò»ØÄê¼õ¼è¿Í¤È¤·¤¿»àË´ÊÝ¸±¶â500Ëü±ß¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
µ¢¤êºÝ¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤ë¤è¤ê»È¤¦¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¾Íè¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
