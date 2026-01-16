³¨²è¤äÆ«·Ý¤Ê¤É¡¡Ãæ¹âÀ¸¤ÎÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ½¸¤á¡¡¡Ö»ä³ØÅ¸¡×18Æü¤Þ¤Ç
»°½Å¸©Æâ¤Î»äÎ©¤ÎÃæ³Ø¤ä¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö»ä³ØÅ¸¡×¤¬¡¢15Æü¤«¤éÄÅ»Ô¤Î»°½Å¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÆüº¢¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÅÌ´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤í¤¦¤È³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»ä³ØÅ¸¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î»äÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤¢¤ï¤»¤Æ22¹»¤«¤é465ÅÀ¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿³¨²è¤äÆ«·Ý¡¢½ñÆ»¤ò¤Ï¤¸¤á¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»À¸³è¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¿·Ê¹¤ò¸Ç¤á¤Æºî¤Ã¤¿Æ°Êª¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·Á¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¤µ¤ä¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î³¨²è¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¸×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¾ð¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ä³ØÅ¸¤Ï18Æü¤Þ¤ÇÄÅ»Ô¤Î»°½Å¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
