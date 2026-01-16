Àµ·î»°¤¬ÆüÆþ¹þµÒ¿ô¡¡µîÇ¯¤è¤ê2Ëü¿Í¸º
º£Ç¯¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤Ë¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï106Ëü¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤òÌó2Ëü¿Í²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»°½Å¸©¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¥Ê¥¬¥·¥Þ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷»ÜÀß19»ÜÀß¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤ÎÆþ¹þµÒ¿ô¤Ï106Ëü2907¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î108Ëü¿Í¤«¤éÌó2Ëü¿Í¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÁ°¤Î2020Ç¯¤Î»°¤¬Æü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó8³ä¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê»ÜÀß¤Ç¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤äÄ»±©¿åÂ²´Û¤Ê¤É¤ÇµîÇ¯¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥Ê¥¬¥·¥Þ¥ê¥¾¡¼¥È¤äÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤ÏµîÇ¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£