¡Úµ¤¾Ý¡Û16Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÃë²á¤®°Ê¹ß¤ÏÁ´°è¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¡ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç16ÅÙ ÄÅ»³¤Ç13ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë²á¤®°Ê¹ß¤ÏÁ´°è¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤Ø¤ÎÉÕÃå¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç16ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç13ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
15Æü¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
17Æü¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç2ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç1ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç5ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç17ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç14ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç16ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£