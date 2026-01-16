¡Ò°Ý¿·¡¦Åìµþ¤Ç¤â¡Ó¡Ö¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¡Ä¸·Èë¤Ë¡×¿È¤òÀÚ¤é¤º¥Á¥ç¥í¤Þ¤«¤¹¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤Ï¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Öº¹±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Äó°Æ¤Ç¤¹¡×¤³¤Á¤é¤¬¡ÈËÜ´Ý¡É¤«¡©
¡Ö¹ñÌ±¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÎ¢¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤¬¼¡¡¹ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë°Ý¿·¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤ÏÀÚ¤é¤Ê¤¤ÈÜÎô¤µ¡×¤ÈÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈóÆñ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¥Á¥ç¥í¤Þ¤«¤¹¡ÈÂè£²¤Î¼êË¡¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ê¤ë¼ê¸ý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤òºî¤ë¤ä¤ê¸ý¤Ç¡¢¤³¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¹ñÊÝÆ¨¤ì»ØÆî¤¬Åìµþ°Ý¿·¤Î¥°¥ëー¥×LINE¤ÇÆ²¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞ¤ÏµÄ°÷¤¿¤Á¤ò½üÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¤½¤ì¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö´¶¼Õ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç5¿Í¤¬È¿±þ¡×¾¾ËÜ¸÷Çî»á¤¬°Ý¿·¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÁ÷¤Ã¤¿¹ñÊÝÆ¨¤ì»ØÆî¤ÎLINE ¤È¡¢¡Ö¸·Èë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ
ÀëÅÁ»ñÎÁ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÈëÌ©¤Ë¤·¤í¡×¡ÄµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë²þ³×
¡Ò¹ñÊÝÎÁ¤ò²¼¤²¤ëÄó°Æ¡¡µÄ°÷Àì¶È¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â10Ëü£¹Àé±ß»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¼ÒÊÝ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò£²Ëü£´Àé±ßÄøÅÙ¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹çË¡¤Ç¤¹¡Ê½ÅÍ×¡Ë¡£¡Ó
ºòÇ¯7·î¡¢Åìµþ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÄ°÷¤é73¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥°¥ëー¥×LINE¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ°Ý¿·¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¸µ¿ùÊÂ¶èµÄ¤Î¾¾ËÜ¸÷Çî»á¤À¡£¶èµÄ¤ò¼¿¦¤·Æ±Ç¯6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ°Ý¿·¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¿¤±¤ì¤Ð¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï£µ¿Í¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¡¢ÃøÌ¾¤Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡Ö¥Þ¥Ä¥ß¥Ä¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ï°ì¹Í¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤µÄ°÷Àì¶È¼Ô¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ÒÊÝ¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë±Ä¶ÈÊ¸½ñ¤â¤¢¤ë¡£
¾¾ËÜ»á¤¬2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¼«¿È¤ÎÉÄ»ú¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¾¾ËÜ¹Í¶È¡×¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¹ñÊÝÎÁÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó°Æ¡Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤À¡£³Æ¥Úー¥¸¤Ë¤ÏÀÖ»ú¤Ç¡ÖStrictly confidential¡Ê¸·Èë¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀëÅÁ»ñÎÁ¤Ê¤Î¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÄ°÷¤¬¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤ÆÂåÉ½¼Ò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤È·ò¹¯ÊÝ¸±Å¬ÍÑ»ö¶È½ê¼êÂ³¤¤ò¼è¤ì¤Ð¹ñÊÝ¤òÈ´¤±¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ì¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò°÷Êó½·¤ò£µËü£µÀé±ß°Ê²¼¤Ë¤¹¤ì¤ÐÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î£²Ëü£³Àé±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¶¤¤¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò24Ëü£²Àé±ß¤ÎÂå¶â¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡¢¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·î¤Ë10Ëü£¹Àé±ß¤ò¹ñÊÝÎÁ¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤Ï£¸Ëü£¶Àé±ß¼å¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Éâ¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¡Öº¹±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Äó°Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈLINE¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤ë¼ê¸ý
°Ý¿·¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡££´µÄ°÷¤ÏµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤ËÅÐµÊí¾å¤Î½êºßÃÏ¤òÃÖ¤¯¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ñÊÝ¤òÈ´¤±¡¢¶ËÃ¼¤ËÄã³Û¤ÊÍý»öÊó½·¤ò¼õ¤±¤ÆÄã³Û¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¿Í¤Î¤¦¤Á1450Ëü±ß¤ÎµÄ°÷Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºê´²¿Æ¸©µÄ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç»ÙÊ§³Û¤ò82Ëü3000±ß°Â¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¢ô2¡Ë
¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¡¢°Ý¿·¤ÏÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤é¤Ë¼«¼ç¿½¹ð¤òµá¤á¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1·î7Æü¤ËÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¡¢803¿Í¤«¤é¤Î²óÅú¤Ç±É¶ÁÏ¢ÌÁÍý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¤Î£´¿Í¤ÎÂ¾¤ËÊÌ¤ÎÎà»÷Ë¡¿Í¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿£´¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤ºÊ¼¸Ë¤Î£´¿Í¤ò¡ØÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¾¾ËÜ»á¤¬ÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤ë¼ê¸ý¤À¡£°Ý¿·¤ÏÃæ´ÖÊó¹ð¤Ç¡¢¾¾ËÜ»á¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖÅìµþ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Æ·Ð°Þ¤ÈÆâÍÆ¤òÄ´ººÃæ¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î¾¾ËÜ»á¤¬ÀëÅÁ¤·¤¿ÊýË¡¤³¤½¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Î¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤¬¤³¤³¤Ø¤¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç²óÅú¤·¤¿803¿Í¤Î¤¦¤Á45.3%¤Ë¤¢¤¿¤ë364¿Í¤¬¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
Ãæ´ÖÊó¹ð¤Î¸øÉ½Ä¾¸å¡¢À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ï¼ÒÊÝ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ë»¤·¤¤µÄ°÷³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²ñ¼Ò¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£µÄ°÷³èÆ°¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ñÊÝ¤Ç¤Ê¤¯¼ÒÊÝ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤ò°Â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Àþ°ú¤¤ò¤É¤³¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤«ÆâÉô¤Ç¤â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¥¢¥¦¥È¤ÎÊ¼¸Ë¤Î£´¿Í°Ê³°¤Î½èÊ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¹Í¶È¤Î±Ä¶È»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡Ê¾¾ËÜ¹Í¶È¡Ë¤¬¤³¤Î¥¹¥ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤Î°Æ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ7Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¾¾ËÜ¹Í¶È¼«ÂÎ¤¬¾¾ËÜ»á¤ÎµÄ°÷ºß¿¦Ãæ¤Î¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¾¾ËÜ¹Í¶È¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÜµÒ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¼ÒÊÝ²ÃÆþ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿364¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò»È¤Ã¤¿¹ñÊÝÆ¨¤ì¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬½èÊ¬¤ò·è¤á¤ëÀþ°ú¤¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ËÜ´Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¾¾ËÜ¹Í¶È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä
¤³¤Î¤¿¤á°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍý»ö¤Ë¤Ê¤ë¼ê¸ý¤è¤ê¤â¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¤Ä¤¯¤ë¼êË¡¤ÎÊý¤¬¹¤¯Ì¢±ä¤·¤¿¡ÖËÜ´Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Î¸«Êý¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ»á¤ÎLINEÅê¹Æ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤ä±Ä¶È»ñÎÁ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂÎ©¹¯»Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¾¾ËÜ»á¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÍ¤ÏËÜ¿Í¤ÈÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ñÎÁ¤Ë¸·Èë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤½¤Î¥¹¥ー¥à¡Ê¤ÎÀëÅÁ¡Ë¤¬LINE¥°¥ëー¥×¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤â¤À¤ì¤â»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅìµþ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÁÈ¿¥Åª¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¾¾ËÜ»á¤Ë¤Ï¤³¤Î¼ê¸ý¤ò¹çË¡¤È¹Í¤¨¤ëº¬µò¤Ê¤É¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬²óÅú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¾ËÜ¹Í¶È¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥©¥ó¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î14Æü¤Ë¤ÏÂçºå»ÔµÄ¤Î¾¾ÅÄ¾»Íø¡¢º´ÃÝÍþÊÝ¤ÎÎ¾»á¤â¹ñÊÝÆ¨¤ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¾¾ÅÄ»ÔµÄ¤Ï±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤È¤ÏÊÌ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´ÃÝ»ÔµÄ¤Ï¼«¿È¤Ï²ÃÆþ¤»¤ºÊ£¿ô¤ÎÃÎ¿Í¤ò¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÄ°÷¤é¤¬¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ò´«Í¶¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¿ôÎÁ¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µ¿Ç°¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤ÏÄì¤Ê¤·¤ÎÍÍÁê¤À¡£
²Ð¾Ã¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï15Æü¡¢Ê¼¸Ë¤Î£´µÄ°÷¤È¾¾ËÜ»á¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾ÅÄ»ÔµÄ¤Î·×£¶¿Í¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º´ÃÝ»ÔµÄ¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÅÞÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÏÇ¤´üÅÓÃæ¤ÇÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹¿¦¤ò¼¿¦¤·¼¡´ü½°±¡Áª¤ÈÆ±»þ¤ËŽ¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹ÁªŽ£¤ò¹Ô¤Ê¤¦°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
£³²óÌÜ¤ÎŽ¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛŽ£¿ä¿Ê¤Î¤¿¤áÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÅÞÆâ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÁ´ÍÆ¤ò²òÌÀ¤·ÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース版