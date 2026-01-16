¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤ò¸©ÆâÁ´°è¤Ç²ò½ü¡¢¸©¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö·ÑÂ³¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¿·³ã¡Û
¸©¤Ï15Æü¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î·ÙÊó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬7.64¤È¡¢Á°¤Î½µ¤Î8.65¤ËÈæ¤Ù¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î27Æü¤Ë·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤Î½µ¤Ë°ú¤Â³¤¹ñ¤Î¼¨¤¹½ªÂ©´ð½à(ÄêÅÀÅö¤¿¤ê10)¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¿¤á²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æîµû¾Â¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ç¤ÏÃí°ÕÊó´ð½à(ÄêÅÀÅö¤¿¤ê10)¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
