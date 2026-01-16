¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¼«³Ð»ý¤Á°ÂÁ´°ÂÄêÍ¢Á÷¤Î³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò¡×JR»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç¶â»Ò¹ñ¸òÂç¿Ã¤¬¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤Éµá¤á¤ë
¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â»Ò¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÁáµÞ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Î»³¼êÀþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¡¢ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â»Ò¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ï³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¢§µÒ¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡¢¢§°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤±¿Å¾ºÆ³«¡¢¢§¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÁáµÞ¤ÊÊó¹ð¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÂÁ´°ÂÄêÍ¢Á÷¤Î³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Éüµìºî¶È¤Î¿ÊÄ½¼¡Âè¤Ç¤ÏºÆ³«»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£