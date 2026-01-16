¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ø¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù196ËçÊ¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÃÂÀ¸¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¼Á´¶¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÊÑ¿È
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢¿¹±Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡Ê¿¹±ÊÀ½²Û¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¡Ø¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò16Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ïµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡Ä¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥Ã¥×
¡¡Æ±·ÊÉÊ¤Ï¡¢¿¹±Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡£¡ØÅ·»È¤Î¤ª¤«¤·¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ8000±ß¡Ë¡¢¡Ø¥³¥é¡¼¥²¥ó¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ9500±ß¡Ë¡¢¡ØÆâÂ¦¤È³°Â¦¤«¤é¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ1Ëü3000±ß¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î¤ß¼ê¤ËÆþ¤ë¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊ¡£¡Ø¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿65¥»¥ó¥Á¡ß80¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ø¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù196ËçÊ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç½À¤é¤«¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¼Á´¶¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
