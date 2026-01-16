¡Ö2³¬¤Ë¤¤¤Æ±ì¤È²Ð¤¬¡Ä¡×½»Ì±ÃËÀ¤¬ÄÌÊó¡¡²Ð¸µ¤Î½»ÂðÁ´¾Æ¤·¼þÊÕ·×4Åï¾Æ¤±¤ë¡¡2»þ´Ö¸åÄÃ²Ð¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ»Ô
¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Ç16ÆüÄ«¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢·×4Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î±ê¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¿ÄÍ»ÔÆî¶âÌÜ¤Ç½»Ì±¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö2³¬¤Ëµï¤Æ¡¢±ì¤È²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ½»Ì±¤Ï¡Ö²»¤¬¤·¤¿¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¿¤é±ê¤Î¸÷¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ê¤É·×4Åï¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É11Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£