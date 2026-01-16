T¥·¥ã¥Ä¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤êÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¡¡½»Ì±¤ÎÀ¼¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡Únews23¡Û
T¥·¥ã¥Ä¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤êÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£JNN¤Îµ¼Ô¤¬½»Ì±¤Î¡ÈÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¡É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡¡»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤Ï
¾ëÅçÌ¤Íèµ¼Ô
¡ÖÅß¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Çº£¤Ï¸áÁ°10»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡×
ËÌ¶Ë³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£
¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤¬ÎÎÍ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤¬²ðÆþ¤·Ãæ¹ñ¤â²ðÆþ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÀêÎÎ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Ê¤éÁ´¤Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤·¤«¤·14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤Ï¡Ä
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¡¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÎÎÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Î©¾ì¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¡£²æ¡¹¤ÏÁ´¤¯É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¿¤À¡¢º£¸å¡¢ºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ø¹Ô¤¯¡©¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤È¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É½»Ì±¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¾ëÅçµ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÍÎÉþÅ¹¤Ç¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬Å¹¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±
¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±
¡ÖÈà¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç·³»öÅªÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÈ¯É½Ž¡
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤â·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èËÉ±Ò¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£