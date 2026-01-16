¤Ê¤¼Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ç¿·ÅÞ¡©·ÐºÑ¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Ö¤É¤¦Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
1·î16Æü(¶â)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÇMCP¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¥Áー¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤ÎÅèÄÅÍÎ¼ù»á¤È¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤¤Î¤¦²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤ß¤Ç·ëÅÞ¤·¡¢ÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÅÞÌ¾¤Ïº£Æü¤Ë¤âÈ¯É½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬148¿Í¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬24¿Í¤Ç¤¹¡£Î¾ÅÞ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢172¿Í¤ÎÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î196¿Í¤ËÇ÷¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¶¸ý°ìÇîµÄ°÷¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òX¤ÇÈ¯¸À¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë1¸º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÂ¸Â³¤µ¤»¡¢¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµÄ°÷¤ÏÎ¥ÅÞ¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ë¤È¡£»²µÄ±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ï°ú¤Â³¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤Î½Ð¿È¸õÊä¤ÏÍÊÎ©¤»¤º¤ËÈæÎãÁª¤Ë²ó¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼ç¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¹çÎ®¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅèÄÅ¤µ¤ó¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÅèÄÅ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤ÊÏÃ¡¢ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½¸¶¸ýµÄ°÷¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¿ÊÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÞ¤¬°ÊÁ°¤¢¤Ã¤Æ¡×
»ûÅç¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅèÄÅ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë´¤²ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
»ûÅç¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀÆÆ£¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
ÅèÄÅ¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¸¶¸ýµÄ°÷¤Ï·ù¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¤òÈó¾ï¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¾¤Î»²À¯ÅÞ¤È¤«¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢°Ý¿·¤â»Ù»ýÎ¨¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Î°ì¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»ûÅç¡Ö¤¿¤À¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÞ¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¡Ö¤¨¤¤¤ä¤Ã¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
ÅèÄÅ¡Ö¤Þ¤¢¡Ö¤¨¤¤¤ä¤Ã¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¸¶¸ýµÄ°÷¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ê¤ê·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢µÞ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×