À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤ÆÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÆ±»Î¤Îå«¤òÉÁ¤¯TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù(16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE(¥Í¥¤¥º)¡£ºòÇ¯9·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤Ë¤Æ¡¢½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿7¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ÈÇ®¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯K-POPÈÇ¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¤À¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎCJ ENM Japan¤¬´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êC9ENT¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤ò¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÈ¯·¡¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤È¶¦¤Ë¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¤Î7¿Í¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Á°¤«¤é³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½TGC¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥È:TGC¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«?
¥¢¥È:¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½NAZE¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æ¥¦¥ä:7¿Í¤¬°ã¤Ã¤¿¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÃÄ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æ¥ó¥®:ËÍ¤Ï¤è¤¯¾Ð¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡È¸µµ¤¡ÉÃ´Åö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È:ËÍ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¥¥à¥´¥ó:ËÍ¤Ï¥é¥Ã¥×¤¬°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ò¥ç¥¯:ËÍ¤ÏNAZE¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼:¤Ï¤¤¡¢¤½¤³¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¥«¥¤¥»¥¤:ËÍ¤ÏÂç¤¤Ê¥¨¥¯¥Ü¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë½÷¤Î»Ò¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼:¤½¤¦¤½¤¦¡£NAZE¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹!
¥æ¥¦¥ä:ËÍ¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â°ì½ï¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥ó:ËÍ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£4ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥×¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¶¦Æ±À¸³è¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ÆÃçÎÉ¤¯¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¡×
¡½¡½ÉáÃÊ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¥æ¥ó¥®:°ì½ï¤ËÆü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ö²Þ¤Ê¤É¤â¤·¤Þ¤¹¤«?
¥æ¥ó¥®:·ö²Þ¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È:º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶¦Æ±À¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¥É¥Ò¥ç¥¯:¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£UNO¤È¤«¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼:¥¢¥È¤¬°ìÈÖ¼å¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥¤¥»¥¤:º£²ó¡¢TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢1¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£NAZE
´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¤Î7¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Á°¤«¤é¡¢³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)TBS
