ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡óÂæ
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.63¡¡4.60¡¡6.76¡¡5.33
1MO¡¡8.63¡¡5.14¡¡7.57¡¡5.87
3MO¡¡8.90¡¡5.50¡¡7.83¡¡6.36
6MO¡¡9.17¡¡5.89¡¡8.14¡¡6.93
9MO¡¡9.30¡¡6.20¡¡8.39¡¡7.33
1YR¡¡9.32¡¡6.41¡¡8.51¡¡7.54
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.77¡¡6.39¡¡5.87
1MO¡¡7.80¡¡7.25¡¡6.26
3MO¡¡8.19¡¡7.95¡¡6.63
6MO¡¡8.72¡¡8.52¡¡7.00
9MO¡¡9.01¡¡8.93¡¡7.29
1YR¡¡9.17¡¡9.13¡¡7.43
Åìµþ»þ´Ö10:12¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
¥É¥ë±ß¤ÎÃ»´ü¥Ü¥é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë