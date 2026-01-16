¥±¥×¥«¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î¡Ö½ÐÌá¤ê¡×¤¬ÅÅ·â·èÄê¡ÄÂ³¤¯¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÃ¦Âà¸õÊä¡×3Áª¼ê¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ï
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î1¿Í¡¢35ºÐ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡£¤½¤Î¥±¥×¥«¤¬¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¡¢1·î12Æü¤Ë¸ÅÁã¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬Éüµ¢¤òÇ§¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1¥«·îÂ¤é¤º¤È¤¤¤¦µÞÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬ÀßÄê¤·¤¿¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ê¤ÉÂ¾3Áª¼ê¤âÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢13Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î3Áª¼ê¤¬¡Ö»ÄÎ±¡×¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡½¡½¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤«¤é¥´¥ë¥Õ³¦¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡È½ÐÌá¤ê¡ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎçÕ±Û±à»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡Ä¸õÊä3Áª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì
Ã¦Âà¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¡©
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¤Î¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÃ¦Âà¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤ËÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¤Ï¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡£Èà¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¡¢º£¤³¤½¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²ÈÄí¤Ç²á¤´¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤¬¼«¤éÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤¬½é¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡£À¼ÌÀ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤Ï¡Ö¸ý¼Â¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë½ÐÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥×¥«¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë½ÐÌá¤ë¤³¤È¤ò¡Ö´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¿Í¡¹¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Öº£¤µ¤éÊÖ¤êºé¤¯¤Ê¤ó¤Æ¥à¥·¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¡¹¤â¤ª¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁá¡¹¤ËÈà¤ÎÉüµ¢¤ò¾µÇ§¤·¡¢Éüµ¢¾ò·ï¤ä¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÌÀÊ¸²½¤·¤¿¡Ö¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥±¥×¥«¤ÏÅö»þºÇÂç¤Î°ÜÀÒ·à
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢2022Ç¯6·î¤«¤é»î¹ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ³¡¹¤È¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Àï¤¦¾ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âPGA¥Ä¥¢¡¼¤À¡×¤ÈPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼êÃç´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿äÄê1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯9000Ëü¡Ë¤«¤é1²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó198²¯7000Ëü¡Ë¤Î°ÜÀÒÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥±¥×¥«¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎºÇÂç¤Î°ÜÀÒ·à¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÇÆ°¤¤¤¿¡×¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸À¤ï¤º¡¢¥±¥×¥«¤ò´Þ¤á¤¿ÂçÈ¾¤Î¸µPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¿´¿È¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×Åù¡¹¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÊ¿ÉÔËþ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ê¤é¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¿ô¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¾Þ¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÏÁª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊ§¤¤¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÏÍýÁÛ¶¿¤À¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤º¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë²¼¹ß¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Àè¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤òµî¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¥±¥×¥«°ÊÁ°¤Ë¤â¿ôÌ¾¤¤¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡36ºÐ¤Î±Ñ¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯½øÈ×¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¸ÅÁã¤ÎDP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÈ³¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾å¤Ç½ÐÌá¤ê¡¢²¤½£¤ÇÀï¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×50°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿2025Ç¯3·î¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤ÇPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¡£¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë½ÐÌá¤ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿½é¤ÎÎã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î25ºÐ¡¢¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥Á¥ã¥«¥é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ô¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â°Ê³°¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éÃ¦Âà¡£1Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½ªÎ»¸å¤Î2025Ç¯7·î¡¢ÊÆ²¤¶¦ºÅ¤Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥ê½Ð¿È¤Î30ºÐ¡¢¥ß¥È¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ê¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤«¤é°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥×¥«
¡¡2022Ç¯¤ËÄï¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥±¥×¥«¤Ï¡¢¹«¤Ç¤Ï¡Öµð³Û¤Î°ÜÀÒÎÁ¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢ÊÆ¥´¥ë¥Õ»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤¤Î¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼4¾¡¤òµó¤²¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¶¯¤¤ÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥±¥×¥«¤À¤¬¡¢°Ê¸å¤Ï¸Î¾ã¤äÉÔÄ´¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¼«¿®¤ò¡Ë¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Îµ¯»à²óÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥±¥×¥«¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë2023Ç¯Á´ÊÆ¥×¥í¤òÀ©¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡ÌÜ¤È¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄï¥Á¥§¥¤¥¹¤¬¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤·¤Æ¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éµî¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ç1¾¡¤âµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤Ç¤Ï3Âç²ñ¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿´µ¡°ìÅ¾¤òË¾¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥±¥×¥«¤Ï¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
PGA¥Ä¥¢¡¼À¹¤ê¾å¤²¤Ø¤Î´üÂÔ´¶
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤ØÉüµ¢¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¥à¥·¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Öµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×Åù¡¹¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¿ôÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥×¥«¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¥±¥×¥«¤ÈÈà¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ®¸ù¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇË¤«¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°Õ»×¤ò°Å¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢¥±¥×¥«¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÏªÄè¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤³¤½¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥±¥×¥«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×Åù¡¹¡¢¥±¥×¥«¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤ë°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¥×¥«¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö´é¡×Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¥±¥×¥«¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÇ§¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆÃÎã¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿µ¬Äê¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤â¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥±¥×¥«¤Î¼¡¤Ï¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³ºÅö¼Ô¤Ï4Áª¼ê¤Î¤ß
¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¡Ö¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥é¥Ã¥×CEO¤¬¿·Àß¤·¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëFCC¡ÊÌ¤Íè¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö2Ç¯°Ê¾å¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡×¡Ö2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¡×¤È¤µ¤ì¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥±¥×¥«¡¢¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î4Ì¾¤Î¤ß¤À¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎºÝ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢Áª¼ê¤Î»ý¤Á³ôÀ©ÅÙ¤ä¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Á³¤ë¤Ù¤ÃÄÂÎÅù¤Ø500Ëü¥É¥ë¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ï¥±¥×¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ôÀéËü¥É¥ë¤Î¡ÖÂ»¼º¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢ð÷¤±¤ë¡£¼êÄË¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤é¤Ï¥±¥×¥«¤ËÂ³¤¯¤Î¤«
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢´Å¤¤Í¶ÏÇ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ëµï»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ä¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢µð³Û¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¥±¥×¥«Éüµ¢¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÁÇÁá¤¯À©Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¤Î3Ì¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥é¥Ã¥×CEO¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï1ÅÙÀÚ¤ê¤Î¤â¤Î¤À¡£1ÅÙ¥É¥¢¤¬ÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢º£¸å¡¢Æ±¤¸¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡Ö2·î2Æü¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Í¸ú´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤é3Ì¾¤â¥±¥×¥«¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íâ13Æü¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿Èà¤é3Ì¾¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¯¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤À¤±¤Ï¡Öº£¸å¡¢²¿Ç¯¤â¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ëµï¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ä¹´ü»ÄÎ±¤Î°Õ»×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥é¡¼¥à¤â¡ÖËÍ¤âº£Ç¯¤Ï¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶¯Ä´¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öº£Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¿¼ÆÉ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖËÍ¤¬Àï¤¦¾ì½ê¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áµî¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢º£²ó¤Î3Ì¾¤Î¸ÀÍÕ¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ä¤é¡½¡½¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À»öÂÖ¤ÏÆ°¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
çÕ±Û±à»Ò¡Ê¤Õ¤Ê¤³¤·¡¦¤½¤Î¤³¡Ë
¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ÉðÂ¢µÖÃ»´üÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¡£1993Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢ºßÊÆ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ25Ç¯´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ø°Ü¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤äTV¡¦¥é¥¸¥ª¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Î¿¹¡Ù¡ÊÉö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØºÍÇ½¤ÏÍ¸ÂÅØÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎËÑëÄÎÏ¡Ù¡ÊÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÌõ½ñÂ¿¿ô¡£1995Ç¯°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¼èºà¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡ØTIGER WORDS¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¡Éü³è¤Î¸ÀÎî¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
