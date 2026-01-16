¹ç³Ê¾ò·ï¤¬¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹70¥¥í°Ê¾å¡×¤ÎÆÈ¼«Ï©Àþ¤â¡ÄÂç¼ê»öÌ³½ê¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×Àï¹ñ»þÂå¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï
µì¥¸¥ã¥Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE¡ÝUP.¡¢°Ê²¼SMILE¼Ò¡Ë¤«¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¢¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀSTARTO ENTERTAINMENT¡ÊÆ±STARTO¼Ò¡Ë¤¬ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¥«¥¦¥³¥ó¡Ë¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤µ¤Ë·²Íº³äµò¡Ä³èÌö¤¹¤ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×
¡¡»öÁ°¤Ë½Ð±é¹ðÃÎ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¡¢ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡¦DOMOTO¡ÊµìKinKi Kids¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿73¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á´34¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö22Ç¯³«ºÅ¤ÎÁ°²ó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¸Ãæ·Ñ¤·¡¢¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢11¡Á15%Âæ¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î¥«¥¦¥³¥ó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éNetflix¡Ê¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STARTO¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤È¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òÈò¤±¡¢¼ý±×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡23Ç¯½©¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯4·î¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¢¤òSTARTO¼Ò¤Ë°Ü¾ù¤·¤¿¡£
¡Ö½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¡¢¾ÓÁü¸¢´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È°Û¤Ê¤ê¡¢STARTO¼Ò¤Ï´ðËÜ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢TOKIOŽ¤KAT-TUN¤¬²ò»¶¡¢DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìÀ¾¤Ç300¿Í¤Û¤É¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉý¤ËºÆÊÔ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¿ô¤ÏÅìÀ¾¤Ç50¿Í¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤â¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÌäÂêÈ¯³Ð¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µì¥¸¥ã¥Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Î»öÌ³½ê¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¶ø¤Ê»þÂå¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂ³¡¹¤Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¼«Í³¶¥Áè¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦
¡¡Îã¤¨¤ÐºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÇòÁÈ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¹ÈÇò¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤«¤é¤ÏKing & Prince¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÈSixTONES¤Î2ÁÈ¡£¤Û¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ORANGE RANGEŽ¤&TEAMŽ¤M!LK¡¢¸µ¥¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Number_iŽ¤BE:FIRST¤Î5ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤ÈNumber_i¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¸²Ãø¤Ê»öÎã¤¬¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉß¤«¤ì¤¿¡È¥ì¡¼¥ë¡É¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿À®¸ùÎã¤¬timelesz¡£Sexy Zone¤«¤é¤Î²þÌ¾¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬ºÆ»ÏÆ°¸å¤Î¿Íµ¤¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀè¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î22Æü¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î·èÁªÂç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç³Ê¤·¤¿ÃËÀ5¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öunløck¡×¤Î·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¦¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢4·î1Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡¢timelesz¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍîÁª¤·¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¡Ê25¡Ë¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¡Ê25¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡¢ÃËÀ7¿ÍÁÈ¡ÖTAGRIGHT¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÖMama&Son¡×¤ÏºòÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBEASTAGE¡Ê¥Ó¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Ó¡¼¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¤Ï19Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê½é¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WATWING¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢Ë§¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î2ÁÈ¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤Ë¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¨¦BHNX¨¥¤Ï¶ÚÆù¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¥Ó¡¼¥¹¥È·Ï¡É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¿³ºº¤Ç¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ë¤¯¤ï¤¨¡Ø¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç70¥¥í°Ê¾å¡Ù¤È¤¤¤¦¹ç³Ê´ð½à¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆÈ¼«Ï©Àþ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤¢¤ÎÂçÊª¤â»²Àï
¡¡EXILE¤ä»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤é¤òÊú¤¨¤ëLDH¡£M!LK¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ä¡¢DISH//¤é¤òÊú¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡£JO1¤äINI¤òÊú¤¨¤ëµÈËÜ¶½¶È»±²¼¤ÎLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤òÍÊ¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤êŽ¤ÁêÅö¤Ê·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ÆŽ¤¡Ö¤¢¤ÎÂçÊª¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÀŽ¡
¡ÖAKB48¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢ÇµÌÚÀÖ46¤Ê¤É¤ÎºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëºî»ì²È¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹Ž¡¤¹¤Ç¤Ë¤ªÂæ¾ì¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ËÀìÍÑ·à¾ì¤ò³ÎÊÝ¡£»°°æÉÔÆ°»º¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËþ12¡ÁËþ26ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¡£ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Àï¹ñ»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀè¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤í¤¦¤«¡£
