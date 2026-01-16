ºûÀîÍ§Î¤¥¢¥Ê¡¡É×¡¦ÂÀÅÄÍºµ®»á¤È¤Î¡ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡É¿·½ÕÉ×ÉØ2S¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¤ªÃåÊª¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Çµ¯¶È²È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûÀîÍ§Î¤¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·½Õ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ë@kobori.sosho @wakasosho.enshuryu¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÉ×¡¦¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÂÀÅÄÍºµ®»á¤È¤Î¿·½Õ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃåÊª¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£