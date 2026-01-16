ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¡¡Ö¥´¥Á¡×¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¥É¥¥É¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢Éé¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡×M¡ªLKº´Ìî¤È²ÃÆþ
¡¡½÷Í¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!27¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡15ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡ÖM¡ªLK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¿·²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÁÒ²Ê¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27 ¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥É¥¥É¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢Éé¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡ÎÉ¤±¤ì¤Ð±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¤Î3¿Í¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£