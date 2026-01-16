µð¿Í¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡¡ÅÄÃæ¾¤ÈºÆ¤Ó¶¦Æ®¡ª
¡¡µð¿Í¤Ï16Æü¡¢³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë³¤³°FA¸¢¤Î¹Ô»È¤òÀë¸À¡£¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¤É¤³¤«¤¤¤¤¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÂè°ì¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊÆ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤¬ÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÆñ¹Ò¡£ÊÆµåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ò·ï¤ä´Ä¶ÌÌ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤Èµð¿ÍÆþ¤ê¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ç¯Êð3²¯±ß¤Ç¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤ÊA¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤ÏÀèÈ¯Êä¶¯¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ÎÊ¿¶ÑÅêµå²ó¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5¡¦41²ó¤Ç¡¢2·å¾¡Íø¤Ï11¾¡¤Î»³ºê¤Î¤ß¡£6¾¡1ÇÔ¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÂàÃÄ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æº£¥ª¥Õ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Þ¥¿¤äÁ°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢°éÀ®¤Ê¤¬¤éÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈÄÅì¤éÀèÈ¯¸õÊä¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÎÅÄÃæ¾¤ËÂ³¤³ÚÅ·´ÇÈÄÅê¼ê¤Îµð¿Í°ÜÀÒ¤Ë¡£ÄÌ»»120¾¡¡¢48¥»¡¼¥Ö¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÂ§ËÜ¤¬µð¿Í¤ÇÅÄÃæ¤ÈºÆ¤Ó¶¦Æ®¤¹¤ë¡£