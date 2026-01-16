µÈÂ¼ÂçºåÃÎ»ö¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤Ø¼¿¦´ê¡¡ÂÐ¹³ÇÏÍÊÎ©¡¢¶ñÂÎ²½¤»¤º
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï16Æü¸áÁ°¡¢½ÐÄ¾¤·ÁªÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¿¦´ê¤òÉÜµÄ²ñµÄÄ¹°¸¤Æ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤â¸á¸å¤ËÄó½ÐÍ½Äê¤À¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÁèÅÀ¤Ë¡¢½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤òËÜ³Ê²½¡£ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÞ¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë2·î8Æü¤ÈÆ±Æü¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹ð¼¨¤ÏÃÎ»öÁª¤¬1·î22Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤¬25Æü¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¡Ö1¥ß¥ê¤ÎÆ»Íý¤â¤Ê¤¤ÅÞÍøÅÞÎ¬¤ÎÁªµó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¸õÊäÍÊÎ©¤ò½ä¤Ã¤Æ16Æü¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£½µÆâ¤ËÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¡£¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀ³ÆÅÞ¤ÎÉÜÁÈ¿¥¤ÏÂÐ¹³ÇÏ¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤À¡£