¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¿·¿Í¼«¼ç¥È¥ì»ë»¡¤Ç·±¼¨¡Ö¡ÈÅú¤¨¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò½é»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÌîµå¥Î¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òµåÃÄ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÑÂ³¤Î½ÅÍ×À¤âÀâ¤¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ç19Ç¯´Ö¡¢¸½Ìò¤ò¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡£·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤ÏÍÜ¤¦¤â¤Î¡£¥³¥Ä¥³¥Ä·ÑÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤¬1¥«·î¸å¡¢3¥«·î¸å¡¢È¾Ç¯¸å¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£