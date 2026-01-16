ÊÝ¸î¸¤¡¦ÊÝ¸îÇ¤òºÇ´ü¤Þ¤Ç¡Ä¡È¾ùÅÏ¡É¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¤ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¡Ô´Ç¼è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Õ
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¡È¥Í¥³¤¤¤Ì¾ðÊó¡É¤ò¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Í¥³¤¤¤Ì¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡ª¥ì¥È¥íµÊÃã¤Î¡ÈÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¡É
1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·½É ¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¥³¥ó¥Ó¡×¤ä¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¤Î´Ç¼è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥ì¥È¥íµÊÃã¤ÎÌþ¤ä¤·´ÇÈÄ¥Í¥³¥³¥ó¥Ó
¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë1978Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥ì¥È¥í¥«¥Õ¥§¡£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¯¶õ´Ö¤Ç¡¢2É¤¤Î´ÇÈÄ¥Í¥³¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÊÝ¸î¥Í¥³¤Ç¿ÆÊ¬È©¤Ê¼¡ÏºÄ¹¤¯¤ó¤È¡¢À¸¸å8¥«·î¤ÎÃãÃì¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤ª»¶Êâ¡¢Å¹¼ç¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ²á¤´¤¹¤ªÅ¹¤Î¥ê¥¢¥ë¾·¤¥Í¥³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î´Ç¼è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï2016Ç¯¤ò¶¤Ë¡¢¤¤¤Ì¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡Ö¸¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È´óÉÕ¶â¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¤³¤Î»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯»ÜÀß¤Ç¤âÉÂµ¤¤ä¹âÎð¤Î¥Í¥³¤¤¤Ì¤¿¤Á¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ë°ú¤¼è¤ê¼ê¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¹ÔÀ¯¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢Ì±´ÖÊÝ¸îÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¡¼¥æ¡×¡£
Èà¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾ùÅÏ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÏ·¸¤¤äÏ·Ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡È´Ç¼è¤ê¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê²ð¸î¤Î¤â¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê¥·¥Ë¥¢¥Í¥³¤¤¤Ì¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£µß¤¤½Ð¤·¤¿Ì¿¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÃÄÂÎ¤Î»×¤¤¤È³èÆ°¤ËÇ÷¤ë¡£