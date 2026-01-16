¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¤Î¡È¥¦¥£¥¶ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¡É¤ÏºÇÃ»¤Ç2·îÃæ½Ü¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Ë
¡¡1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ー¥ÕHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¤¬¸½ºß¤â±¦¥Ò¥¶ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤ÎÇ±ºÃ¤«¤é²óÉüÃæ¤Ç¡¢ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤âÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2·îÃæ½Ü¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤ËºÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î10Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤ØCJ¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤È¥³ー¥êー¡¦¥¥¹¥Ñー¥È¤òÊü½Ð¤·¤Æ¥ä¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¡£27ºÐ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢Ìó8Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ25.2ÆÀÅÀ3.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9.81¥¢¥·¥¹¥È1.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤¹¼ÂÎÏ¼Ô¡£
¡¡¥Ûー¥¯¥¹¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë4ÅÙ¡¢¥ªー¥ëNBA¥Áー¥à¤Ë1ÅÙÁª¤Ð¤ì¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ11.6ËÜ¤ò»Ä¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Áー¥à¤Ø¹çÎ®¤·¡¢Îý½¬¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏºÇÃ»¤Ç¤âµå±ãÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¥ー¥ÕHC¤Ï¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï·ò¹¯¤À¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Áー¥à¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£1¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤ËÈà¤Î¾õÂÖ¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¸½ºß¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ï4Ï¢ÇÔÃæ¡£15Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹14°Ì¤Î10¾¡29ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µー¤È¥ー¥·¥çー¥ó¡¦¥¸¥çー¥¸¡¢¿·¿Í¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¤¬Ê³Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¡¢¥ä¥ó¥°¤¬¥¦¥£¥¶ー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤È¥³ー¥È¾å¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£