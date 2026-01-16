¡Ö1·î16Æü¡×ÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¾ì¤¬OPEN¡ªÅö»þ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡©
¡¡1876Ç¯¡¢²£ÉÍ¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¾ì¤¬OPEN¡ªÅö»þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
①É¹¾å¤Ò¤í¤Ð
②É¹¤¹¤Ù¤ê¾ì
③É¹¤¢¤½¤Ó¾ì
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡Ö②É¹¤¹¤Ù¤ê¾ì¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
1876Ç¯1·î16Æü¤Ë¡¢ÇÀ²È¤À¤Ã¤¿ÀÄÌÚ°ÂÊ¼±Ò¤¬³«Àß¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¹¥±ー¥È·¤¤Ï¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²¼ÂÌ¤Ë¶âÂ°À½¤Î»õ¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡ù
ÃãÃ«·òÂÀ¡¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¡Ê1998¡Ë
µÚÀîÍ¤¡¿¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¡Ê1981¡Ë
Î¾³ÑÍ§Í¤¡¿¥«ー¥ê¥ó¥°¡Ê1985¡Ë