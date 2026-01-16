¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ Âè5Æü ¥¥ó¥Ð¥êー ¥Ó¥ì¥ë vs ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³
¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î17Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¥ó¥Ð¥êー ¥Ó¥ì¥ë] 0 - 2 [¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³]
¡¡¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢¥¥ó¥Ð¥êー ¥Ó¥ì¥ë¤ÈÂè8¥·ー¥É¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤¬6-2¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤¬6-1¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥à¥Ü¥³¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-16 10:52:05 ¹¹¿·