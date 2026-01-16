ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¡É´°Á´Éü³è¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Ë¡©¸½ÃÏÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢´üÂÔ¤Î¥ï¥±
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£Ç¯¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤âÌÜ·â¡ª´Ú¹ñÈþ½÷¡ÖÂçÃÀ»Ïµå¼°¡×¤ÎÎò»Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï1·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢2026Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬¡Ö»Ë¾åºÇÂçµé¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤ºÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ìÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¼«¤é¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVPÅê¼ê¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¡¢2026Ç¯¤âºÇ¹â¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ê¤É¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÌ¾ÍÀ²óÉü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¤Þ¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤ä¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢ÀøºßÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤¬»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë´üÂÔ¤¹¤ëÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÅê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«¤À¡£
ÂçÃ«¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö½é¤«¤é¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï23»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¡¢156Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï28»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢15¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¡¢219Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï23»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.14¡¢184Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç6¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»38¾¡¤òµó¤²¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤È2023Ç¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì46ËÜÎÝÂÇ100ÂÇÅÀ¡¢44ËÜÎÝÂÇ95ÂÇÅÀ¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËFA»ñ³Ê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¡£10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶Âç·¿·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸åºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£Éª¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éºÆ¤Ó¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬MLB¤Ç8¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¤À¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¬2022Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤¬Åê¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢166¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨2.33¤òµÏ¿¤·¡¢Ã¥»°¿¶¤È»Íµå¤ÎÈæÎ¨¤ò¼¨¤¹K¡¿BB¡ó¤â26.5¡ó¤ÇMLBÁ´ÂÎ1°Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÉª¼ê½Ñ¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½ª¤¨¤Æ¿µ½Å¤ËÉüµ¢¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î3»î¹ç¤Ç¤Ï14.2²óÌµ¼ºÅÀ¡¢18Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£·ò¹¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë´°Á´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë