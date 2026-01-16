¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¤ï¡¼¡¢¶²¤í¤·¤¤¡×¡ÖÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ÈWÇÕ¤ÇÂÐÀï²ÄÇ½À¤Î¡È¥¢¥Õ¥ê¥«£±°Ì¡É¡¢ÆñÅ¨·âÇË¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀïØË¡ÖÆñ°×ÅÙ¹â¤¹¤®¤ó¤«¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤¬ÆñÅ¨¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤à120Ê¬´Ö¤Ç£°¡Ý£°¡¢¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤ò£´¡Ý£²¤ÇÀ©¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥¢¥È¥Ã¥×¡Ê11°Ì¡Ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬FÁÈ¤ò£±°Ì¤«£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢CÁÈ¤Î£²°Ì¤«£±°Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤«¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤³¤È¥Ù¥¹¥È32¤Ç¤ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¶¯¤¹¤®¡×
¡Ö¤Ð¤±¤â¤ó¡×
¡Ö¤Ä¤¨¡¼¡¼¡¼ÆüËÜ¤ÈÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Á¤½¤¦¤À¤Ê¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Î¥¤ì¤·¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¤ï¡¼¡ª¶²¤í¤·¤¤¡×
¡Ö²¶¤é¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤«¥Ö¥é¥¸¥ëÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¥Ù¥¹¥È16¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«²þ¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¹â¤¹¤®¤ó¤«¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¥â¥í¥Ã¥³¶¯¤¤¤±¤ÉÆüËÜ¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤±¤É¹¶·âÎÏ¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÆüËÜ¾¡¤Æ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¢¥¸¥¢£±°Ì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«£±°Ì¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
