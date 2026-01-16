INIÀ¾Þ«¿Í¡ÖINI STUDIO¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¶Ê¡ÖGOAT ICON¡×¤Î±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
INI¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤Æ¡¢À¾Þ«¿Í¤¬1·î16Æü0»þ¤Ë¡ÖGOAT ICON¡×¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¶È³¦¤Ç¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹°Ù¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊINIÀ¾Þ«¿Í¡Ë
¡ÖGOAT ICON¡×¤Ï¡¢À¾Þ«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤³¤Î¶È³¦¡¦À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¼¡¡¹¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê·Ò¤¬¤ê¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Óー¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ÕÍßÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀ¾¤Î·è°Õ¤¬É½¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¡¹¤Ø¡¢¶¯¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¡È¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢ ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤äÇØ·Ê¤ÎÊ¸»ú¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¡¢Ê¸»ú¤Î½Ð¤·Êý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¾¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÀÅ¤ÈÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¶È³¦¤Ç¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹°Ù¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡È·è°Õ¡É¡¢¡È³Ð¸ç¡É¡¢¡ÈÄó¼¨¡É¡£¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡È¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤À¡É¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÊ³¤¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Óー¥È¤Ï²¿²ó¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢Å¸³«¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÍ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ë´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤Ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ë³Ð²½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢Çú²»¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖINI STUDIO¡×¤È¤Ï
¡ÖINI STUDIO¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«¤é´ë²è¡¦É½¸½¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤È¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢³Ú¶Ê¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥°¥ëー¥×³èÆ°¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢¸Ä¿Í¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGOAT ICON¡×