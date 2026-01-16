MISAMO¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª¥á¥ó¥Ðー¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿MV¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
MISAMO¤¬2·î4Æü¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ê»¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£MV¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶
¡ÖConfetti¡×¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÏÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Â¨¶½·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡È¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡É¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨ー¥ë¥½¥ó¥°¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È±é·à¡É¤ò¼´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÉñÂæ±é·à¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤ä¡¢¤¦¤µ¤®¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£
MINA¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡£SANA¤Ï¡¢Polo Ralph Lauren¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¡£MOMO¤Ï¡¢MIU MIU¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡õ¥¨¥³¥Õ¥¡ー¥Ï¥Ã¥È¤È¡¢MISAMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¥é¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖConfetti¡×
2026.02.04 ON SALE
ALBUM¡ØPLAY¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.twicejapan.com/feature/PLAY
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com