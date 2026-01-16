EU¤È¤ÎEVÌäÂê¤Î¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¡½Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï1·î15Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈEU¤Ïº£·î12Æü¡¢EV¤ò¤á¤°¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¿ë¤²¤¿¤ÈÆ±»þÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñÆâ³°¤Î³Æ³¦¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈEU¤Î¶È³¦¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤·¡¢´°Á´¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î°Æ·ï¤Î¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»Ô¾ì¤Î¼«¿®¤òÃø¤·¤¯¹â¤á¡¢ÁÐÊý¤Î¼«Æ°¼ÖËÇ°×¤ÈÅê»ñ¶¨ÎÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°ÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤à¡Ù¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£EU¤ÎÀ¯¼£²È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¤³¤È¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃæ¹ñ¤ÈEU¤ÎËÇ°×´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤Î²ò·è¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÊóÆ»´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Î²¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈEU¤¬Áê¸ßÂº½Å¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇEV¤Î°Æ·ï¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤«¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¤ÈEU¤Î·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ä¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÌÀ³Î¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë