¥Æ¥ìÄ«¡¦ÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¡¡Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÂæÏÑ¤Ø¡ª¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉS¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂæÏÑÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀè·î¤ÎÎ¹¤ÎµÏ¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¡¢Í§Ã£¤Ë¡ØÂæÏÑ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ìÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¤È»×¤¤¹Ò¶õ·ô¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤â¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¶å¤Õ¤ó¤äÌë»Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É°ì¿ÍÎ¹¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿·Á¯¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥¸¥Ö¥ê¥¢¥Ë¥á¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å¤Õ¤ó¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ìÇñÆóÆü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌë»Ô¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿