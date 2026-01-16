ÊÆ·³¤¬¶õÊìÂÇ·â·²¤òÃæÅì¤Ø°ÜÆ°¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¶ÛÇ÷¤Ç¡¡¾ðÊó¶Ú
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÊÆ·³¤¬¶õÊìÂÇ·â·²¤òÃæÅìÃÏ°è¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ç¥âÂâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¸ÀÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¿ôÆü¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·³¤ÎºîÀïÎ©°Æ¼Ô¤Ï¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶õÊìÂÇ·â·²¤ò´Þ¤àÄÉ²ÃÊ¼´ï¤ò¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¶õÊì¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¶õÊìÂÇ·â·²¡£Á°²ó¤Î¾ðÊó¤Ç¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶õÊìÂÇ·â·²¤ÏÄÌ¾ï¡¢¶õÊì¤ËÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë½äÍÎ´Ï¡¢ËÉ¶õÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä·³´Ï¡¢ÂÐÀø¶îÃà´Ï¤äÂÐÀø¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£