¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¹ðÇò¡É¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤ÏHey¡ªSay¡ªJUMP°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¡«¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡«¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡«¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡«¿Í¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Öº£Æü¤â¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬È±¤ÎÌÓ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥¥ã¥Ô¥¥ã¥ÔÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤«¸«¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤È°ã¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÌÌ¤È¤«¤ß¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤É¤¤É¤¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¼ãÄÐ¤Ï¤½¤ì¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¤½¤ï¤½¤ï¡£¡Ö¤¢¤¿¤¹¡©¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢»³Î¤¤È²Î¼êÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
»³Î¤¤¬¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë¿Í¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÉÝ¤µ¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ãÄÐ¤â¡Öº£¡¢»ä¤Ï°ËÌîÈø·¯¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶ÉÊÒ»×¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡£»³Î¤¤¬¼ãÄÐ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê°ËÌîÈø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¡ËÍî¤È¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡ÖÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¡£ÌµÍý¤À¤â¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ËÜ¼Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤â¡¢°ËÌîÈø·¯¤¬¡Ê¼ãÄÐ¤ò¡Ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÈâ¤Ï³«¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤³¤Ç°ËÌîÈø¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖ¤¹¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤è¡¢¤Ê¤ó¤¹¤«¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£