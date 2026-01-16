ÃË¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¡¡Î©¤ÁÂà¤¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤Ë2¿Í»É¤µ¤ì1¿Í»àË´¡¡40ºÐ¤Î½»¿Í¤ÎÃËÂáÊá¡¡¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±ÇúÈ¯¤â¡Únews23¡Û
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷2¿Í¤¬½»¿Í¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô(40)
¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¡¡2¿Í»É¤µ¤ì1¿Í»àË´¡¡¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±ÇúÈ¯¤â¡¡
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÇÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¡Ê60Âå¡Ë¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¡Ê60Âå¡Ë¤¬½»¿Í¤ÎÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì»àË´¡£¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µß½õ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¿Í
¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤é·Ù»¡´±¤È¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ÆÁÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±ÇúÈ¯¤µ¤»¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò
ÃË¤Ï¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¼¹¹Ô´±¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤·¤«²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
