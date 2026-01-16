SHY¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê6¡Ë¿·°æÌºÀ¶¡¡¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¥·¥ã¥¤¤µ¤âÎÏ¡¡28Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤¬28Æü¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·9¿Í¤Ë¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6¿ÍÌÜ¤Ï¡Ö¾È¤ì²°¤¹¤®¤Æ¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡ª¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ã¥¤¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¿·°æÌºÀ¶¡Ê16¡Ë¡£¼«²èÁü¤Ë¤â¥¯¡¼¥ë¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¡ÖÌºÀ¶¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡
¡¡¡Ö¡È¤ê¤ç¤¦¤»¤¤¡É¤Ï¡¢Éã¤¬Æ´¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îºã±©¥ê¥ç¥¦¡Ê¼í¤Î¼é¤¬Î½¤Î¥Ä¥¯¥ê¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¿Í¤ò¼é¤ë¶¯¤µ¤È¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡Ù¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Êì¤Î¡ØÀ¶¤é¤«¤Ê¿´¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢¡È¥ê¥ç¥¦¡Ê¼í¤Î¼é¤¬Î½¤Î¥Ä¥¯¥ê¡Ë¡É¤È¡ÈÀ¶¡É¤Î»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Á»ú¤Î¡ÈÌº¡É¤Ï²è¿ô¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Ä¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ÖÄ¹½ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ã»½ê¤Ï¾¯¤·´°àú¼çµÁ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¤Ä¤¤Êª»ö¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¼·À±¡ÊÀçÇÈ¡Ë¡¢²íÅÍ¡ÊÀî¸¶¡Ë¡¢É·²í¡Ê²Ï¹ç¡Ë¡¢Ê÷¡ÊÊ÷¡Ë¡¢À¸¿å¡ÊÀ¸¿å¡Ë¡¢ÏÆ¡ÊÏÆ¡Ë¡¢¥Ð¥é¤µ¤ó¡Ê¾¾¸¶¡Ë¡¢°ÂÉô¡Ê°ÂÉô¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡ÀçÇÈ:1ÈÖ¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¡¡Àî¸¶:¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¯¤·¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡¡ÏÆ:ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÃ¯¤È¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËÏÃ¤»¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ê¤ÉÎ¨Àè¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤»¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£
¡¡Ê÷:²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£
¡¡À¸¿å:¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¡£µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾¸¶:¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ÆÅØÎÏ²È¡£
¡¡°ÂÉô:ËÍ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÅ·Á³¡£¼«Á³¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö²¶¡¢Í¥¤·¤¤¤è¡×¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¯¤é¤¤Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤â²Ä°¦¤¤¡£
¡¡²Ï¹ç:²íÅÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤è¤¯¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÊª¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¡£
¡¡¡½¡½¿·°æ¤¯¤ó¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¾È¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈëÌ©¤ò1¤Ä¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¥Ð¥é¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤äÀå¥Ú¥í¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ÖÎÀ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡¢µ¯¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤â¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤â½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿·°æ¡¢¸°ÊÄ¤á¤È¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ç¤¹¡£¾Ç¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢½àÈ÷Ãæ¤º¤Ã¤È°ß¤¬¥¥ê¥¥ê¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö°ÂÉô¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ø¤Ç¤¤ë¡ª¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÂç¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì´¤ò¸«¤Æ¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Êì¤Ë¡¢¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½1Æü¤À¤±Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
¡¡¡Ö¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤¹¤°¥Æ¥¹¥È¤À¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä²òÀâ¤ò¸«¤º¤Ë²ÝÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¡¡Ö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¡É¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½SHY¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ÖSHY¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÈÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊâ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£SHY¡¢¤½¤·¤ÆSHY¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âËèÆü¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þ¿·°æÌºÀ¶¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¡¡2009¡ÊÊ¿21¡ËÇ¯3·î11Æü¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£176¥»¥ó¥Á¡¢O·¿¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»:¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ã¥¤¥ª¥ì¥ó¥¸
¡¡¡þSHY¡Ê¥·¥ã¥¤¡Ë°ÂÉô½ØÂÀ¡¢²Ï¹çÉ·²í¡¢Àî¸¶²íÅÍ¡¢À¸¿åÎÇÌé¡¢ÀçÇÈ¼·À±¡¢¾¾¸¶Íµ±¡¢Ê÷Âç³®¡¢ÏÆÎ¶¿¿¤È¿·°æ¤Î9¿Í¤Ç2025Ç¯9·î23Æü¤Ë·ëÀ®¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë³èÆ°¡£¡ÖSHY¡×¤Ï¡¢Spirit¡¢Hope¡¢Youth¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£1·î17Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£