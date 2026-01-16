Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÊª²Á¹âÀ¯ºö¤á¤°¤ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÅÇÏª
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤Ï16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¹Í¤¨¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤ËÎ©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Î®¤ì¤ä¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÈ¿±þ¡¢¿·ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë³¹¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤Î´ú¤Î¤â¤È¤ËÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤¬²¾¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢172¿Í¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÌÐ¤Ï¿·ÅÞ¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿VTR¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤òÁÊ¤¨¤ë³¹¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÁíÁªµó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçµÁ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖµÕ¤Ë¡¢°ã¤¦Êý¸þÀ¤Ç±ß°Â¤Ï¤Ç¤«¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£±ß°Â¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»ä¸«¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ß°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¡Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡Ëº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤íº£¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¡ËÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢±ß°Â¤â¿Ê¤ß¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤â¤í¿Ï¤Î·õ¤¬ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¸ºÀÇ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬±ß°Â¤â¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿äÂ¬¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î²ò¾ÃË¡¡¢ÂÐºö¤¤¤¬¡¢·ë¶É¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤ËÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤«¤Ê¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡×¤È¡¢º£²ó¤Î°ÛÎã¤Î¡Ö2·îÁªµó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ýÏÀ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤â¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¤â¡¢º£¸å¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦É½ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤òÄù¤á¤¿¡£