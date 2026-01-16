¡ÚAmazon1°Ì¡Û¤â¤Ï¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡£ÇÇØ¤Ê»ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÆ®ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡ÖÌµÃÊ³¬PC¥¹¥¿¥ó¥É¡×
ºÇ¶á¡¢¡Ö»ÑÀª¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¡×¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ì°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¼«¿È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇÇØµ¤Ì£¤Ç¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê»ý¤Á¡£ÊÔ½¸¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Ç¥¹¥¯»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Aoviho¡Ê¥¢¥ª¥Ó¥Û¡Ë¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹âÅÙ¤È³ÑÅÙ¤òÌµÃÊ³¬¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»Å»öÃæ¤Î»ÑÀª¤¬¤°¤ó¤È¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê¤Î·Ú¸º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹¤Î»ÑÀª¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤È¤¤¤¦¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¤òÀê¤á¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î»ÑÀª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É
°ÊÁ°¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÄìÌÌ¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÀþ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÇÇØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹»þ´Öºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤¬¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¸Ç¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬Aoviho¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡£Amazon¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡Êµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿2026Ç¯1·î3Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÅ·ÈÄ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºà¼Á¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¤¤ê¤Ç¤¹¡£
ÄìÌÌ¤«¤é¿¤Ó¤¿¥¢¡¼¥à¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃÖ¤¯Å·ÈÄ¤Î2¥«½ê¤Ç¹â¤µ¤È³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¤¤¿¤¤³ÑÅÙ¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¤¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤¬¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
15.6¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇÓµ¤¸ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¦¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢Ç®¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë»È¤¦¤Ê¤é³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢³°ÉÕ¤±¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬ºî¶È¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Å»öÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë
¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤äËÜ¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëAoviho¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡£¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÃÖ¤¯¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¿ÈÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Î»ÑÀª¤òÎÉ¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤¬¸º¤é¤»¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëº£¹¹¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¨¤¤Åß¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¿ÈÂÎ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£»Å»öÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
