½éÄ©Àï¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ªTravis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó¤È¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¥ì¥·¥Ô
ÎÁÍýÃË»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¼·¸Þ»°³Ýkitchen¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÊüÁ÷¡Ë¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¼Â²È¤ÇÊì¤ÈËå¤«¤é¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤ÏSNS¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢²ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¤Ê¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¥Á¥ç¥³¤ÏÂç¹¥¤¡ª¡¡¤È¤¯¤ËÀ¸¥Á¥ç¥³¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¥é¥¤¥Öµ¢¤ê¤Ë¡¢¶õ¹Á¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ç¥Á¥ç¥³¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½éÄ©Àï¡£
¤Ä¤¯¤ëÁ°¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯»þ´Ö¤À¤±¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºàÎÁ¤òÎÌ¤Ã¤¿¤ê¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¹©Äø¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ï1¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª
¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Ê¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê½é¿´¼Ô¤Î¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤â¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ÎÀèÀ¸¤¬¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ª
¡ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
¡ÚºàÎÁ¡ÊÄ¾·Â18cm¤Î´Ý·¿1¡¡ÂæÊ¬¡Ë¡Û
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ÊÀ½²ÛÍÑ¡Ë¡¡120g
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡¡80g
Íñ¡¡3¸Ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡40mL
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡80g
ÇöÎÏÊ´¡¡40g
Ê´Åü¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ß¥ó¥È¤Ê¤É³ÆÅ¬ÎÌ
¡ã¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¡ä
¡¦ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¡ÊÎäÅà¡Ë200g¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼ÅüÂç¤µ¤¸2¤òº®¤¼¡¢¤¹¤´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡ã²¼½àÈ÷¡ä
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÂç¤¤±¤ì¤Ð¹ï¤à
¡¦Íñ¤ÏÍñ²«¤ÈÍñÇò¤òÊ¬¤±¤ë
¡¦·¿¤ÎÄì¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï160¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë
¡ü¤Ä¤¯¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢Åò¤»¤ó¤ÇÍÏ¤«¤¹¡£
¡Ú¤³¤³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÛÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÅò¤»¤ó¤ò
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤ËÍñ²«¤ò1¸Ä¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤âº®¤¼¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÛÍñ²«¤Ïº®¤¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë1¸Ä¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤Ïº®¤¼¤ë¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ
¡Ê3¡Ë¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñÇò¤òÆþ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤ÏË¢Î©¤Æ´ï¡Ë¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£ÅÓÃæ¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢¥Ä¥Î¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Û¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿å¤äÌý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈË¢Î©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ª
¡Ê4¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê3¡Ë¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤Î1/3ÎÌ¤òÆþ¤ì¡¢¥à¥é¤Ê¤¯º®¤¼¤ë¡Ê¤³¤ì¤¬¡Èµ¾À·¤Î¥á¥ì¥ó¥²¡É¡Ë¡£ÇöÎÏÊ´¤ò¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÛÀ¸ÃÏ¤Î¤«¤¿¤µ¤¬°ã¤¦¤È¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤Î°ìÉô¤ò¡Èµ¾À·¡É¤Ë¤·¤ÆÀè¤Ë²Ã¤¨¡¢º®¤¶¤ê¤ä¤¹¤¯¡ª
¡Ê5¡Ë¡¡»Ä¤ê¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ú¤³¤³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÛË¢¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Äì¤«¤éÂç¤¤¯¡¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Æ¡£Á´ÂÎ¤Ë¥à¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐOK¡ª
¡Ê6¡Ë·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¡¡160¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç40Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£·¿¤«¤é³°¤·¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ê8¡Ë¡¡¥±¡¼¥¤¬´°Á´¤ËÎä¤á¤¿¤é¡¢Ê´Åü¤ò¤Õ¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Û¤É¤ª¤¯¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¡¢¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼·¸Þ»°³Ý¥¢¥ì¥ó¥¸¡Û
¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï°ìÉô¤Ë¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î2¿§¤Ë¡£¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Á¥´¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Î¾ì¹ç¤Ï1.2ÇÜ¡¢700W¤Î¾ì¹ç¤Ï0.8ÇÜ¤òÌÜ°Â¤Ë²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¹â²¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤Î»®¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ±ÕÂÎ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³Ê¨Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÍÊ¨¸½¾Ý¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ý¤Î¹¤¤ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤