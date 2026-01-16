½¸ÃæÎÏ¡á¥²¡¼¥à¤Î¾å¼ê¤µ¡£¼¡À¤Âå¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÇÇ¾ÇÈ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë
¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥®¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤È¤«¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Â®ÅÙ¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤¬¤Ç¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò´ÊÃ±¤Ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CES 2026¤Î²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥ÉHyperX¤È¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¸þ¤±EEG¤ò¼ê¤¬¤±¤ëNeurable¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢EEG¡¢Ç¾ÇÈ·Ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£CES¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×µ¡¤Ç¤¹¡£
CES¤Ç¤ÏÇ¾ÇÈÃ¼Ëö¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¥Þ¥¦¥¹¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤¬Ç¾ÇÈ¤Ë¤è¤ëÃ¼ËöÁàºî¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÏÇ¾ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥Þ¡¼É¬¿Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ËEEG¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¼±¤»¤º¤ËÇ¾ÇÈ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£
¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÊ¬¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤ÇÃåÃ¦²ÄÇ½¡Ë¤Ë¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÅÅ¶Ë¤òÅëºÜ¡£¤³¤³¤ÇÇ¾ÇÈ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢½¸ÃæÅÙ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Prime¤â³«È¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎâÔÁÛÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Neurable¤¤¤ï¤¯¡¢¼Â¸³¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Â®ÅÙ¤¬38¥ß¥êÉÃÃ»½Ì¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤Ï3%¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Îº¹¤ÏÀ®ÀÓ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤½¤¦¡£
¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆRazer¤¬¥¬¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥Þ¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤ÏÇ¾ÇÈÇÄ°®¤«¤â¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º¬Äì¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¡¢¤«¤â¡Ä¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ï¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤¬Ç¾ÇÈ¸ø³«¤Ç¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢»Å»ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
